Pinerolo-Cuneo, Perinelli firma il punto decisivo e scoppia in lacrime. Akrari: "Fischiata dai nostri tifosi"

Scoppia il caso al termine del derby piemontese di A1: la schiacciatrice piange in tv, la capitana le esprime solidarietà su Instagram. Chi fischiava voleva Bracchi in campo.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Ha firmato il punto decisivo, quello che ha risolto il derby con Cuneo e regalato alla Wash4green Pinerolo il primo successo in campionato in Serie A1 dopo due sconfitte. Non erano lacrime di gioia, però, quelle che Elena Perinelli ha esibito in diretta tv, sulla Rai, subito dopo la conclusione della partita. Erano lacrime amare, dettate dai fischi ricevuti dai suoi stessi “tifosi”. Lo ha raccontato sui social la capitana delle “Pinelle”, Yasmina Akrari.

Fischi a Perinelli, la denuncia di capitan Akrari

Akrari, costretta ad assistere al match dalla panchina per un infortunio, ha tuonato su Instagram: “Una vittoria amara quella di oggi. Elena è rientrata in campo e ha fatto l’ultimo punto della partita sommersa dai fischi dei ‘nostri tifosi’. Vedere una giocatrice, una propria compagna, finire la partita in lacrime perché ferita dal proprio pubblico è stato orribile. Esistono preferenze, giudizi, critiche e polemiche e ci sono moltissimi modi per esprimerli senza mancare di rispetto a nessuno”.

Fonte: Yasmina Akrari Instagram

E ancora: “I fischi non sono tra questi. Sono offensivi, barbari e inutili. Il tifo, il nostro tifo, è altro. Noi squadra conosciamo il valore di Perri, come conosciamo quello di Marti (Martina Bracchi, ndr: poi spiegheremo il riferimento) e sappiamo che entrambe sono utili e indispensabili per il nostro gruppo. Quindi forza, se non ci fermano gli infortuni e la sfiga non lo faranno di sicuro degli stupidi fischi”.

Le lacrime di “Perri” in tv e il bel gesto di Smarzek

L’accenno a Marti, diminutivo di Martina Bracchi, da parte di capitan Akrari è dettato dal fatto che i fischi sono iniziati al momento del cambio proprio tra Bracchi e Perinelli. E sono continuati anche dopo che Perinelli, autrice di 14 punti nel corso del combattuto derby con la formazione cuneese, ha messo a terra il pallone che ha deciso il match. Neppure il successo in un confronto sentitissimo ha frenato la “claque” di Bracchi, che – è bene sottolinearlo – alla vicenda è assolutamente estranea.

Al termine del match Perinelli era talmente scossa da non nascondere l’emozione in tv, quando Marco Fantasia – telecronista Rai – l’ha bloccata per le interviste di rito. In segno di solidarietà per l’accaduto un’altra compagna di squadra, Malwina Smarzek, ha ceduto simbolicamente a “Nella” il premio di MVP guadagnato nel corso della partita, in cui ha messo a segno ben 23 punti. Per lei, che gioca in un altro ruolo rispetto a Perinelli e Bracchi, quello di opposto, nessun fischio.

Pinerolo, la solidarietà a Perinelli del tifo organizzato

Sulla vicenda la diretta interessata ha glissato sia nel corso dell’intervista Rai a fine partita sia successivamente. Tra le sue stories Instagram, però, ha dato spazio a tifosi e sostenitori che le hanno mostrato solidarietà. “Nella realtà pallavolistica che frequento dall’interno ho visto da vicino situazioni simili verso giocatori sempre al servizio, sempre pronti a dare il massimo verso la squadra e so quanto male faccia a questo sport”, il commento di FabioR.

“Chi fischia Ele specialmente in questo modo e per questo motivo non ama la pallavolo e non ne conosce la storia recente. Non a caso la tifoseria organizzata della sua squadra non ha esitato a prendere le distanze dai caproni fischianti“, prosegue il messaggio condiviso da Perinelli sul suo account social. “Il tutto dopo aver tirato giù il punto della vittoria. Guardate le freccette, su”, l’ironico invito a chi aveva fischiato la schiacciatrice.