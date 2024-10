Serie A1, 1a giornata: Milano vince anche senza Egonu, Conegliano vola con Haak e Lanier. Chieri piega Novara

Scatta la Serie A1 di volley femminile: successo in quattro set per Milano a Pinerolo, Conegliano e Scandicci senza problemi. Novara, incerottata, perde il derby a Chieri.

Tre conferme e qualche sopresa nella prima giornata di Serie A1 di volley femminile. Vincono in scioltezza le protagoniste dell’ultima finale Scudetto, Conegliano e Scandicci. Milano, senza Egonu, passa in quattro set – e in rimonta – a Pinerolo, mentre l’incerottata Novara s’arrende nel derby di Chieri, anche se solo al quinto set. Nelle altre partite successi pesanti per Bergamo e Roma su Perugia e Talmassons, mentre Firenze supera al tie-break Vallefoglia.

Serie A1: Milano soffre, Conegliano in scioltezza

Che sofferenza per il Numia Vero Volley Milano a Pinerolo. Soprattutto perché Paoletta è a casa con l’infezione alle fosse nasali che la costringerà a operarsi e a saltare un mesetto di campionato. Le “pinelle” vincono il primo set con un epico 40-38, poi però Milano reagisce e trascinata da Daalderop ribalta tutto: 1-3. Nessun problema, invece, per Conegliano al PalaVerde contro Busto Arsizio: finisce 3-0, Haak (15) e Lanier (13) rubano la scena al neo acquisto Gabi, che si ferma ad appena 5 punti.

Volley: Scandicci ok, Novara s’arrende a Chieri

Nessun problema anche per Scandicci, trascinata nell’anticipo dai 18 punti di Antropova al 3-0 su Cuneo. Cade invece Novara, flagellata dagli infortuni e piegata al tie-break da Chieri, avversario tradizionalmente ostico: Gicquel protagonista tra le padrone di casa (18 punti), alla Igor non bastano i 44 punti del duo Tolok-Ishikawa. I 18 punti dell’olimpionica Giovannini non bastano a Vallefoglia, sconfitta al quinto a Firenze. Vittorie pesanti per Roma e Bergamo, rispettivamente ai danni delle neopromosse Talmassons e Perugia.

Volley A1 femminile: risultati prima giornata

Savino Del Bene Scandicci-Honda Olivero Cuneo 3-0

Wash4green Pinerolo-Numia Vero Volley Milano 1-3

Il Bisonte Firenze-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-2

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Bergamo 0-3

Smi Roma-Cda Talmassons 3-1

Reale Mutua Fenera Chieri-Igor Gorgonzola Novara 3-2

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-0

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano, Scandicci, Bergamo, Milano, Roma 3

Firenze, Chieri 2

Novara, Vallefoglia 1

Talmassons, Pinerolo, Perugia, Cuneo, Busto Arsizio 0

Volley A1 femminile: il prossimo turno (12-13 ottobre)

Numia Vero Volley Milano-Smi Roma (12/10 ore 20.30)

Igor Gorgonzola Novara-Wash4green Pinerolo (13/10 ore 16.30)

Cda Talmassons-Prosecco Doc Imoco Conegliano (13/10 ore 17)

Honda Olivero Cuneo-Reale Mutua Fenera Chieri (13/10 ore 17)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Megabox Ond. Savio Vallefoglia (13/10 ore 17)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Bergamo (13/10 ore 17)

Il Bisone Firenze-Savino Del Bene Scandicci (13/10 ore 18)

In A2, intanto, esordio vincente per Serena Ortolani, autrice di 14 punti nella netta vittoria di San Giovanni su Costa Volpino. Vince anche il marito Davide Mazzanti, che col suo Itas Trentino passa in quattro set sul campo dell’Offanengo.