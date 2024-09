Conegliano-Milano, Egonu assente alla Supercoppa di volley femminile: il perché del forfait improvviso

Fuori a sorpresa la protagonista più attesa della Supercoppa tra Conegliano e Milano: per Paoletta un brutto attacco influenzale che le ha fatto saltare diversi allenamenti.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La sua assenza alla presentazione del venerdì non aveva provocato troppe domande: di solito Paoletta agli appuntamenti preconfezionati preferisce le sfide di campo. E invece forse qualche interrogativo avrebbe dovuto sollevarlo. Perché Egonu non c’è sul parquet del PalaEur, dove si assegna il primo trofeo ufficiale della stagione 2024-25 del volley femminile: la Supercoppa italiana tra Conegliano e Milano. La giocatrice più forte al mondo, colonna della Nazionale azzurra campione olimpica in carica, è a casa sua, alle prese con l’influenza.

Egonu, niente Supercoppa: ha l’influenza

Non c’erano state avvisaglie e così per i 10mila che hanno affollato il palazzetto romano è stata una doccia gelata scoprire che Paoletta, proprio lei, non era in campo per il riscaldamento. Ci sono rimasti male – pensate un po’ – persino i tifosi di Conegliano, per i quali pure Egonu avrebbe rappresentato lo spauracchio più temuto. Tutta colpa di un malanno di stagione, un attacco influenzale figlio – chissà – delle partite e degli allenamenti in quota, la scorsa settimana per la Courmayeur Cup.

Vero Volley, la nota sul forfait di Paoletta

A ufficializzare il forfait di Paoletta, una stringata nota del Consorzio Vero Volley, diffusa sul proprio sito ufficiale e sui vari canali social: “Il Consorzio Vero Volley comunica che l’atleta Paola Egonu non prenderà parte alla gara di Supercoppa Fineco, a causa del persistere di una sindrome influenzale che le ha impedito di allenarsi con il resto della squadra nelle ultime sedute settimanali”. Niente da fare, dunque. Per Paoletta la possibilità di assistere al match dagli schermi di Rai 2, oppure seguendolo live su Virgilio Sport.

Conegliano-Milano, salta il duello Egonu-Gabi

Saltata, dunque, la prima attesissima sfida tra Egonu e Gabi, la nuova “arma totale” ingaggiata da Conegliano per continuare a dominare in Italia e in Europa. Una brutta notizia soprattutto per il nuovo allenatore delle milanesi, Lavarini, costretto a fare a meno della sua giocatrice più rappresentativa proprio nella prima occasione che conta. Per Egonu forfait d’obbligo, naturalmente, anche per Ballando con le Stelle, la trasmissione Rai dove dopo il match sono attese le azzurre protagoniste della Supercoppa e del trionfo olimpico a Parigi.