Egonu, Sylla e De Gennaro, la sfida continua da Milly Carlucci: dopo la Supercoppa c'è Ballando con le Stelle

Da Rai 2 a Rai 1: dopo la finale tra Milano e Conegliano, le sette Nazionali che hanno trionfato a Parigi ospiti d'onore dell'attesa serata inaugurale dello show.

Dopo quelle del Quirinale per la suggestiva cerimonia col Presidente Sergio Mattarella, per le ragazze d’oro del volley italiano si aprono le porte degli studi Rai. Sabato 28 settembre sarà Milly Carlucci a celebrare Paola Egonu, Moki De Gennaro, Myriam Sylla e le altre azzurre campionesse olimpiche a Parigi nella serata inaugurale dell’edizione 2024-25 di Ballando con le Stelle, lo show dedicato alla danza in onda ogni sabato in prima serata su Rai Una. L’ennesima, meritatissima ribalta per le stelle della pallavolo, capaci di trionfare nel torneo più prestigioso e importante. Un torneo che il volley italiano non aveva mai conquistato.

Da Rai 2 a Rai 1: la “promozione” delle stelle del volley

Si tratterà in fin dei conti, per sette componenti la fantastica spedizione parigina, di cambiare canale: da Rai 2, dove andrà in onda alle 18 la Supercoppa tra Conegliano e Milano, a Rai 1 dove invece scatterà l’atteso programma cult, che annovera tra i propri giudici il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Dal palazzetto dello sport dell’Eur, Egonu e altre sei azzurre si catapulteranno verso l’Auditorium Rai del Foro Italico, dall’altra parte della Capitale, per partecipare alla serata. Cosa faranno? Balleranno, ovviamente. E non è escluso che la sfida possa trasferirsi dal parquet del palazzetto a quello dello studio, con le pallavoliste divise in due squadre.

Le sette Nazionali di Milano e Conegliano a “Ballando”

Ma chi andrà dalla Carlucci, da Paolo Belli e dagli altri protagonisti dello show che piace a tanti italiani, che lo seguono a milioni da anni e anni? Oltre a “Paoletta” Egonu, ci saranno Alessia Orro, Myriam Sylla, Anna Danesi, le altre tre azzurre in forza al Vero Volley Milano. E poi Moki De Gennaro, Marina Lubian e Sarah Fahr, le tre campionesse che giocano invece con Conegliano. Dopo aver lottato sul campo per la conquista del primo trofeo dell’anno (sabato c’è stato un succoso antipasto, la Courmayeur Cup, vinta dalla Prosecco Doc Imoco: ma era un torneo amichevole), le stelle del volley si sfideranno…ballando.

Il messaggio di Milly Carlucci a Paola Egonu e alle altre star

A “lanciare” la partecipazione delle sette giocatrici della Nazionale di Velasco al suo programma, la stessa Milly Carlucci con un messaggio diffuso sui canali ufficiali della Lega Volley Femminile: “Meravigliose ragazze del volley italiano vi amiamo, ci avete fatto sognare con l’oro olimpico e con un grande campionato che riempie i palazzetti dello sport di tutta Italia, ci fa divertire, entusiasmare, tifare e sognare. So che avete un appuntamento importante, la finale di Supercoppa: ma dopo la finale ci sarà un altro appuntamento, a Ballando con le Stelle! Vi aspettiamo nella nostra prima puntata, bacione a tutte.”