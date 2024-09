Courmayeur Cup, De Gennaro batte Egonu: Conegliano piega Milano al tie-break e vince il primo trofeo dell'anno

La stagione 2024-25 si apre come si era chiusa la precedente: col successo del sestetto di Santarelli sul Vero Volley. E sabato 28 settembre si replica a Roma per la Supercoppa.

Gary Lineker amava ripetere: “Il calcio è quello sport dove 22 giocatori se le danno di santa ragione e alla fine vincono sempre i tedeschi”. Parafrasando l’ex centravanti della Nazionale inglese, il volley femminile – almeno a livello di club – comincia ad assomigliare a quello sport dove sei giocatrici per squadra lottano per cinque combattutissimi set e alla fine vince sempre Conegliano. Il Dream Team di Santarelli è ripartito da dove aveva chiuso la scorsa stagione: conquistando un trofeo. E lo ha fatto ai danni dell’avversaria di sempre – o quasi – negli ultimi mesi, il Vero Volley Milano. Stavolta Moki De Gennaro e compagne si sono portate a casa la Courmayeur Cup.

Courmayeur Cup, di Chirichella il punto decisivo

Il trofeo amichevole, organizzato sotto l’egida della Lega Volley Femminile, ha messo di fronte le quattro squadre che dovrebbero primeggiare anche in questa stagione: Conegliano, Milano, Novara e Scandicci. E a spuntarla è stato il sestetto veneto, campione d’Italia e d’Europa, presentatosi in Valle d’Aosta con la sua batteria di stelle vecchie e nuove. Della vecchia guarda fa parte – appunto – Monica De Gennaro, il miglior libero del pianeta. Della nuova Gabi (26 punti), Zhu Ting e Chirichella, la centrale che ha messo a segno il punto decisivo, quello che ha risolto una finale equilibratissima come poche.

Finale emozionante, Egonu non basta: vince Santarelli

Tre a due per la Prosecco Doc Imoco, dunque. Al termine di una partita che ha vissuto diverse fasi. Milano, trascinata da Paola Egonu (22 punti per lei), è scappata via nelle prime battute, aggiudicandosi il primo set: 18-25. Conegliano ha acciuffato la parità in volata al termine del secondo set (25-23), poi Sylla e compagne sono tornate avanti (23-25). Reazione delle Pantere nella quarta frazione, vinta con un autorevole 25-17, e ultimo set appassionante, con le milanesi avanti inizialmente di un paio di lunghezze, poi sopra di un punticino nelle fasi decisive (12-13). A quel punto, però, è venuta fuori la classe, il cinismo e l’esperienza di Conegliano, che ha vinto 15-13.

Sabato 28 settembre la Supercoppa: Conegliano-Milano

Nella finale per il terzo posto successo in tre set per Novara, la squadra di Lorenzo Bernardi, a spese di Scandicci, il sestetto dove gioca Kate Antropova: 25-23, 25-19, 25-17 i parziali. Sabato 28 settembre, intanto, si farà sul serio. Con un torneo ufficiale, stavolta: la Supercoppa. E a contendersela – provate a indovinare – saranno ancora Conegliano e Milano. La prima in quanto campione d’Italia in carica, la seconda quale finalista della Coppa Italia (vinta ovviamente da Conegliano). Appuntamento fissato per le 18 al PalaEur, per l’ennesimo atto della sfida tra le amiche del cuore, Moki De Gennaro contro Paola Egonu.