La Numia Vero Volley si presenta: Egonu accoglie Danesi (e Pietrini) e lancia la sfida a Conegliano

Presentazione in grande stile per la Numia Vero Volley Milano, pronta a spodestare Conegliano da tutti i principali troni nazionali e non solo. Egonu ritrova Danesi e Pietrini

Due terzi del sestetto campione olimpico è di stanza a Milano. Dove stavolta nulla vuole essere lasciato al caso: Conegliano è sempre la lepre, ma la Numia Vero Volley (debutto assoluto per il nuovo title sponsor) s’è stancata di recitare la parte dell’eterno cacciatore. E già nella Supercoppa in programma a Roma il prossimo 28 settembre l’idea è quella di provare a invertire i ruoli: poco tempo a disposizione per Stefano Lavarini per tentare quella che appare una missione fuori portata, ma abbastanza talento per ritenere che questa possa diventare realmente la stagione destinata a capovolgere certi equilibri consolidati nel volley italiano al femminile.

Danesi, il grande ritorno: “Mi sento di nuovo a casa”

Per riuscire nell’intento, il Consorzio ha deciso di andare nuovamente all in. Cambiando la guidata tecnica (Manzari ha pagato lo zero alla voce titoli conquistati nella passata stagione) ma soprattutto riportando a casa una fuoriclasse del calibro di Anna Danesi, che al Vero Volley ha conosciuto alcuni dei momenti migliori della carriera.

“Mi sembra quasi di non essermene mai andata. Torno al Vero Volley sentendomi un po’ più grande, ma soprattutto torno con la convinzione di essere nuovamente a casa. Trovo gli stessi valori e un ambiente abituato a lavorare nel migliore dei modi. E poi vedo che c’è voglia di investire anche sul settore giovanile: per me questa è una parte fondamentale che rende soltanto merito alle società che decidono di investire tanto nei giovani”.

Danesi, capitano della nazionale che ha trionfato a Parigi, ritroverà accanto a sé Paola Egonu, Myriam Sylla e Alessia Orro. Giusto per non perdere troppo l’abitudine e ricordare quanto di meraviglioso ha raccontato l’estate ormai agli sgoccioli.

Orro, cuore di capitano: “Armiamoci di pazienza”

Il capitano a Milano sarà ancora Alessia Orro, che certe responsabilità se le prende sulle spalle ben volentieri. E che è la prima a sapere che quest’anno l’asticella è destinata ad alzarsi. “Per competere al massimo dovremo armarci di tanta pazienza. È proprio questo ciò che io, Paola, Myriam e Anna ci portiamo dietro da questa estate che non potremo certo dimenticare tanto in fretta: il valore della pazienza.

Abbiamo imparato che con tranquillità si può uscire da momenti difficili, e per questo dovremo essere brave a trasmettere la giusta serenità alle nostre compagne nelle partite più importanti. La pressione non mancherà, ma sappiamo che andrà gestita e cercheremo di fare quello che è nelle nostre possibilità per riuscire a conquistare il massimo possibile in ogni situazione”.

Marzari sottolinea quali sono i valori del Consorzio

Il Vero Volley s’è presentato in grande stile nella sede del BPM di Milano, con la presidentessa Alessandra Marzari che non ha certo fatto nulla per nascondere le ambizioni di grandeur della squadra. “Abbiamo costruito un gruppo basato sui valori, perché lo sport prima di tutto è un fatto culturale. Questa è una squadra che se vincerà lo farà senza arroganza, e che se dovesse perdere lo farà ma non prima di aver lasciato sul campo ogni residua goccia di sudore.

Ci attende una stagione importante sia sul parquet che fuori, con tante iniziative che renderanno questa realtà sempre più vicina alla gente, alla comunità e al territorio. Non ultima cito l’iniziativa sull’educazione alimentare e sentimentale, rivolta in prima battuta ai giovani, ma che rappresentano quella che è la nostra visione di intendere lo sport”. La partnership con Numia, azienda che opera nel settore della monetica, è un altro segnale di come la società sia lanciata verso un futuro innovativo e sostenibile.

Un roster d’assalto: curiosità per i due nuovi liberi

La squadra a disposizione di Lavarini avrà, oltre alle 4 olimpioniche già citate, elementi di assoluto valore ed esperienza. Le conferme di Heyrman, Cazaute e Daalderop vanno nella direzione di una continuità conclamata, mentre grande è l’attesa per il ritorno in Italia di Elena Pietrini, grande assente dell’estate italiana (si è operata a una spalla a fine maggio). Curiosità per le due nuove giocatrici nello spot di libero: Juliette Gelin e Satomi Fukudome dovranno non far rimpiangere un calibro grosso come Brenda Castillo, tornata a Scandicci.

Con loro sono arrivate a Milano anche la schiacciatrice Anastasia Guerra, l’opposto Radostina Marinova, la palleggiatrice Lamprini Konstantinidou e le centrali Hena Kurtagic e Ludovica Guidi.

La campagna abbonamenti “A universe of stories” procede a gonfie vele, così come già si sa che la sfida di campionato con Conegliano verrà anticipata a venerdì 22 novembre al Forum d’Assago per provare a battere il record di 12.562 spettatori fatto registrare nella gara della passata stagione.