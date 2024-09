Zaytsev con Egonu: lo Zar firma a sorpresa per il Vero Volley Monza, addio all'ipotesi Qatar

Colpo di mercato della società brianzola che si assicura il martello 35enne, reduce dallo Scudetto nel beach con Daniele Lupo: primo obiettivo la Supercoppa nel weekend.

Diavolo d’uno Zar. Sembrava tutto apparecchiato per il suo trasferimento in Qatar, da star annunciata del locale campionato: un contratto ovviamente vantaggiosissimo per l’esplosivo schiacciatore 35enne, originario di Spoleto. E invece nella prossima stagione Ivan Zaytsev giocherà nello stesso club di Paola Egonu, in Italia. Se l’è assicurato il Vero Volley Monza, la squadra che – sotto la guida di Massimo Eccheli – ha raggiunto l’ultima finale Scudetto, poi persa contro Perugia. I brianzoli potranno riprovarci quest’anno, grazie anche al contributo, all’esperienza e soprattutto ai punti in arrivo grazie alle bordate di Zaytsev.

Zaytsev, lo Scudetto nel beach volley con Lupo

Lo Zar non è nuovo a mosse a sorpresa. Quest’estate, ad esempio, s’è laureato campione italiano nel beach volley in coppia con Daniele Lupo, medaglia d’argento a Rio de Janeiro nel 2016. Il suo obiettivo a lungo termine è la qualificazione ai Giochi di Los Angeles 2028, sempre nel beach. Ma nel frattempo può ancora dare tanto al volley indoor. E lo ha dimostrato accettando la proposta dell’intraprendente presidente Alessandra Marzari, che dopo aver allestito uno squadrone nel femminile (una sorta di versione ridotta dell’Italia con Egonu, Sylla, Orro, Danesi e non solo: oggi la presentazione) punta al top anche in campo maschile.

Monza, ecco Zaytsev: la decisione dopo il ko di Mosca

A spingere il Vero Volley all’ingaggio – a sorpresa – di Zaytsev, la necessità di puntare su un roster allargato per affrontare al meglio ben quattro competizioni: Supercoppa (in programma nel prossimo weekend a Firenze), Superlega, Coppa Italia e Champions League. E nel precampionato si sono fermati ai box Leandro Mosca, centrale di rientro soltanto a gennaio, e Ousmany Juantorena, reduce da un intervento alla spalla e non ancora al meglio. Per rispettare la quota italiani, l’altro centrale – lo statunitense bronzo a Parigi Taylor Averill – dovrebbe essere sacrificato in tribuna. E allora meglio andare sul sicuro e affidarsi, per non lasciare scoperto lo spot sotto rete, all’esperienza di un fuoriclasse come Zaytsev.

Supercoppa, subito Zaytsev in campo contro Michieletto

Non ci sarà troppo tempo per ambientarsi, per l’ex stella della Nazionale azzurra. Subito dopo aver raggiunto l’accordo con lui, il ds Claudio Bonati è stato chiaro: “Ci servi subito, da martedì primo allenamento e nel fine settimana in campo per la Supercoppa”. Zaytsev proverà a trascinare i compagni contro Trento in semifinale, quando si ritroverà contro Alessandro Michieletto, il giovane campione che – di fatto – ha preso il suo posto tra le fila dell’Italia. Nel frattempo dovrà rinunciare al suo storico numero, il 9, quello dei bomber che ha sempre fatto bella mostra sulla sua schiena: è già stato scelto dall’opposto Ibrahim Lawani.