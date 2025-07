F1 Gp Silverstone 2025: info, orari e dove vederlo in diretta tv e streaming: Hamilton cerca gloria in casa

Tutto ciò che c'è da sapere sul Gran Premio di Silverstone: dalle info utili per seguire la gara domenicale alle caratteristiche del circuito. Hamilton cerca l'impresa a casa sua.

Nemmeno il tempo di archiviare l’Austria che arriva una nuova tappa del Mondiale di Formula Uno, che approda a Silverstone in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna. Sul circuito di casa di Hamilton, riflettori puntati sulla prima in rosso del numero 44 della Ferrari con Leclerc reduce dal podio in Stiria con Lewis quarto. Partono ancora favorite le McLaren di Norris e Piastri, mentre Max Verstappen dovrà andare oltre le voci di mercato che continuano ad avvicinarlo alla Mercedes e lo scontro con Antonelli al Red Bull Ring. Scopri qui di seguito tutte le info per vedere il Gp di Gran Bretagna in diretta tv e streaming, con gli orari di tutte le sessioni.

Il circuito di Silverstone: caratteristiche, lunghezza e curve

Non mancano di certo le opportunità per sorpassare a Silverstone. Dalla mitica Copse alla Stowe, passando per la Brooklands e la Maggotts, fino ad arrivare alle velocissime Becketts e Chapel, nel serpentone inglese.

Si tratta di un circuito lungo quasi 6 chilometri (5.891 km), con ben due zone DRS e un totale di 52 giri. Uno dei tracciati più lunghi del Mondiale, come testimoniano anche i 306,198 km che i piloti saranno chiamati a percorrere domenica pomeriggio.

Incognita meteo, con le condizioni climatiche pronte a ribaltare qualsiasi pronostico, come spesso accaduto in Gran Bretagna. Dopo il podio in Austria, Charles Leclerc proverà a dare nuovamente fastidio alle McLaren, ma occhio alla reazione di Vertsappen a pochi giorni dall’incidente con Antonelli, che potrebbe diventare il suo nuovo compagno di squadra nel 2026. Poi, chiaramente, riflettori puntati sul padrone di casa: Lewis Hamilton.

F1, dove vedere il Gp di Gran Bretagna in diretta tv e streaming

Il Gran Premio di Gran Bretagna sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, a partire dalle ore 16 di domenica, 6 luglio. Servizio streaming attivo su Sky Go e Now, le cui applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento.

Aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali della F1 e delle scuderie in gara, mentre il Gran Premio sarà visibile in differita in chiaro su TV8 dalle ore 19. Medesimo discorso per le qualifiche del sabato: diretta alle 16, differita a partire dalle 18:30.

F1, gli orari di tutte le sessioni del Gp di Gran Bretagna

Sarà un lungo weekend in Gran Bretagna. Dalle indicazioni che arriveranno dalle prove libere del venerdì, soprattutto sul passo gara, alle attesissime qualifiche del sabato, che cominceranno a richiamare sugli spalti migliaia di spettatori. Poi, il Gran Premio in programma domenica 6 luglio alle ore 16. Gli eventi si potranno vedere anche in streaming su Sky Go o su NOW.

Qui di seguito gli orari di tutte le sessioni del Gp di Gran Bretagna:

Venerdì 4 luglio

13:30 Prove Libere 1 F1 (Sky Sport F1)

17:00 Prove Libere 2 F1 (Sky Sport F1)

Sabato 5 luglio

12:30 Prove Libere 3 F1 (Sky Sport F1)

16:00 Qualifiche F1 (Sky Sport F1, differita su TV8 alle 18:30)

Domenica 6 luglio

16:00 Gara F1 (Sky Sport F1, differita su TV8 alle 19:00)

