De Gennaro, addio all'Italvolley dopo il Mondiale: la "last dance" di Moki con l'unico titolo che le manca

A 38 anni, il libero più forte al mondo annuncia il suo addio alla Nazionale a settembre: dalla Penisola Sorrentina a Conegliano, l'ultima sfida in azzurro sarà l'oro iridato.

Goditela tutta, Moki. Goditela tutta, quest’ultima estate in azzurro. Grazie per quanto hai dato al volley e allo sport italiano. E grazie per quanto darai fino a settembre, fino all’ultima sfida di un’avventura straordinaria con la maglia della Nazionale. Il Mondiale in Thailandia sarà la “last dance” di De Gennaro in azzurro. Lo ha annunciato ella stessa nel corso di un’intervista a “Sette” con le compagne dell’Imoco Conegliano, la squadra in cui ha vinto tutto. Con la maglia dell’Italia, invece, le rimane un unico successo da centrare: il Mondiale. Stiamone certi: farà di tutto per vincerlo. Lei è una di quelle che non mollano mai. Fino alla fine.

Monica De Gennaro, dalla Penisola Sorrentina all’oro olimpico

Il miglior libero del mondo è nato l’8 gennaio 1987 a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. Una delle perle della Penisola Sorrentina, un paradiso di sole e di mare, anche se la pallavolo l’ha portata al nord. Conegliano l’ultima tappa di un girovagare tra Vicenza e Pesaro. In Veneto, durante la militanza nella società più vincente di questi anni, ha trovato anche l’amore: Daniele Santarelli, il “mago” dell’Imoco e della Turchia, l’allenatore che tra mille schemi è riuscito a trovare la chiave vincente per rubarle il cuore. Il futuro lo vivranno insieme, hanno già messo su famiglia, presto potrebbero arrivare anche i marmocchi.

L’annuncio di Moki: “Dopo il Mondiale, chiudo con la Nazionale”

“Abbiamo al collo la medaglia olimpica, siamo le più attese“, ha raccontato Moki nel corso del reportage pubblicato su “Sette”. “Non sarà facile riconfermarsi, ma dobbiamo provarci. Indossare la maglia azzurra è un modo per onorare il nostro Paese, per me sarà l’ultima volta… ho una certa età“. Dopo l’Europeo, la VNL, l’Olimpiade, le manca giusto il Mondiale. L’ultimo sogno azzurro di una carriera inimitabile, che l’ha portata a conquistare 29 trofei in totale. A luglio si giocherà il trentesimo, la Final Eight di Volleyball Nations League. Poi darà l’assalto al titolo iridato con Paola Egonu, Julio Velasco e le compagne di Nazionale.

Forbes Italia: De Gennaro tra le 100 donne più influenti in Italia

Inserita da Forbes Italia tra le 100 donne che stanno favorendo il progresso in Italia (le altre due sportive sono Jasmine Paolini e Nadia Battocletti), Moki dal prossimo autunno si dedicherà soltanto a Conegliano. E in futuro darà spazio a un altro progetto importante. “Maternità? C’è stato un momento in cui il desiderio si è fatto sentire, ma ero all’apice della carriera e non credo che sarei riuscita a tornare a quei livelli dopo la gravidanza. Ora è il momento soprattutto di Daniele, non vogliamo mettere al mondo dei bambini per lasciarli a una baby sitter. Vedremo. Quando smetterò non sarà facile, ci sarà una vita da riorganizzare: passiamo tutto la vita in palestra, fare altro sarà come ripartire da zero“.

I record di Moki e l’ultima avventura con Paola Egonu e Julio Velasco

E allora forza Moki. Vinci queste ultime sfide in azzurro. Te le meriti tutte. Nel frattempo il libero nato in Campania ha già scritto la storia: è diventata la giocatrice col maggior numero di presenze all’attivo della Prosecco Doc (502), ma soprattutto è ancora oggi – pur essendo una “vecchietta” – la miglior interprete possibile nel suo ruolo, come dimostrato dai premi e dai riconoscimenti ottenuti a ogni torneo, a ogni Final Four, a ogni finalissima portata a casa. Ora è il momento della “last dance”. L’ultimo ballo di De Gennaro. Una sinfonia “mondiale” da assaporare fino all’ultima goccia di sudore. Fino all’ultimo pallone da non far cadere a terra, costi quel che costi.