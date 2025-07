Juventus, Vlahovic non molla. Ma il Milan potrebbe dare una mano a Comolli

Per la Juventus Dusan Vlahovic è ormai diventato una matassa da sbrogliare per evitare una difficile convivenza nella prossima stagione. Comolli al lavoro per trovare una soluzione, e si fa strada l'ipotesi Milan

Nella sessione estiva del mercato della Juventus fa bella mostra di sé un convitato di pietra, un cliente diventato scomodo per il club: parliamo di Dusan Vlahovic, che fece a suo modo la storia delle sessioni di trattative invernali nel 2022 visto il costo esorbitante dell’operazione e che oggi, a un anno dalla scadenza del contratto, non rientra più nei piani della società.

Vlahovic e la difficile (ed esosa) convivenza in casa Juve

O perlomeno, la questione riguarda l’esoso ingaggio del serbo, pur stimato dal tecnico Igor Tudor. Che però nell’irresistibile (sarcasmo) Mondiale per Club di questo inizio estate lo ha impiegato decisamente poco, e contestualmente la Juventus ha ingaggiato Jonathan David, creando così abbastanza pressione nei confronti di Vlahovic.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Che però via social ultimamente ha voluto ribadire che c’è un solo numero 9 nella formazione bianconera, ovvero lui stesso. Ma il serbo ha un certo peso nel bilancio della sua attuale società: il suo ingaggio sino a questa stagione è di 10,5 milioni netti, che saliranno a 12 nella prossima, l’ultima del suo contratto.

Ma ricordiamo che nella citata finestra invernale di mercato del 2022 la Juve spese più di 85 milioni di euro per assicurare i servigi dell’ex Fiorentina. E continuando a fare i conti in tasca, come riporta Calcioefinanza.it, la quota di ammortamento del serbo per la stagione 2024/2025 è stata di 19,55 milioni di euro.

La matassa che la Juventus deve sciogliere con Vlahovic

Quindi le strade sono o una cessione che possa evitare il rischio minusvalenza (dalla Continassa si vorrebbe partire da una valutazione sui 40 milioni), o il proseguimento dell’avventura bianconera con un rinnovo che però non può essere né al rialzo, né alle cifre attuali.

Vlahovic dal canto suo oppone una certa resistenza. Al di là delle storie social in cui ribadisce la titolarità del suo ruolo (e dai like ai post delle rivali), in ottica mercato il giocatore non intende accettare un’offerta purché sia (ha rifiutato le proposte dal campionato saudita e dalla Turchia). Mentre la Juve non considera nemmeno l’idea di tenerlo a bagnomaria sino al 30 giugno 2026 per liberarlo quindi a zero.

Un bel busillis per il dg Damien Comolli, che stando a quanto riporta la Gazzetta.it vedrà lo staff dell’attaccante nei prossimi giorni per discutere e cercare di arrivare ad una conclusione positiva per le parti. E magari riuscire a liberare le risorse per un altro obiettivo per il reparto offensivo, ovvero Victor Osimhen.

E il Milan osserva interessato l’evolversi della situazione

In tutto ciò il Milan potrebbe levare le castagne dal fuoco a Comolli. La società rossonera viene indicata dai più come in attesa di vedere le mosse del serbo e della Juve, per poi affondare eventualmente il colpo. Si vocifera che lo stesso Vlahovic consideri questa opzione degna del suo interesse.

Per ora, riporta la Gazzetta, si tratta solo di una suggestione, che però potrebbe concretizzarsi nelle fasi finali del mercato estivo. E forse con un colpo di reni che possa sbloccare negli ultimi giorni di agosto la delicata situazione del serbo.