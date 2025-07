Osimhen: Napoli, Juventus o dove? Il nigeriano ha scelto il suo futuro

Tra le due litiganti la terza gode? Il Galatasaray è convinto di riavere a disposizione il bomber nonostante una clausola piuttosto elevata

Estate, tempo di telenovele di calciomercato. Una delle più intriganti riguarda Victor Osimhen il cui destino appare tuttora incerto. L’attaccante è di proprietà del Napoli, è il sogno della Juve ma ha ricevuto offerte ricche solamente da Turchia e Arabia Saudita. Ecco, da Istanbul raccontano della volontà del bizzoso attaccante – che in azzurro riprenderebbero a bracce aperte – di proseguire l’avventura in giallorosso. Ma il Galatasaray può accogliere le richieste partenopee?

Ha un carattere particolare, Victor Osimhen. Che da idolo assoluto della tifoseria del Napoli lo ha trasformato in tempi pure relativamente brevi in calciatore da lasciar andar via. Per una questione di costi. Il suo stipendio è di 10 milioni netti annui e il 26enne nigeriano ha una clausola rescissoria da 75 milioni, con un contratto in scadenza. Volendo i partenopei potrebbero allungare fino al 2027 ma pagandogli uno stipendio ancor più elevato che toccherebbe i 15 milioni di euro l’anno.

Il rifiuto all’Al-Hilal una brutta tegola per il Napoli

Una bella gatta da pelare per Aurelio De Laurentiis che tuttavia anche da situazioni ancor più spinose è sempre uscito intonso. La verità è che il Napoli sperava che il calciatore potesse accettare le lusinghe arabe. Dall’Al-Hilal erano pronti a ricoprirlo d’oro fino anche a dargli 40 milioni di euro l’anno. Evidentemente per il bomber africano i soldi non sono l’unica cosa che conta, tant’è che fino ad oggi ha sempre rifiutato.

La strategia d’attesa della Juventus

Da questo rifiuto si sono insinuate le speranze della Juventus. Di soldi da investire i bianconeri non ne hanno molti, per cui si lavora di strategia. Qualora le cose non dovessero cambiare da qui al 15 luglio, giorno della scadenza della clausola, i bianconeri potrebbero bussare alla porta del Napoli per trattare. Su che basi? Lo vedremo ma tanto dipenderà anche dalla volontà del calciatore che potrebbe provare a forzare la mano.

Le porte riaperte al Galatasaray

Attenzione, però, alle voci che arrivano dalla Turchia. La passione dei supporter del Galatasaray avrebbe fatto breccia sul cuore tenero di Osimhen. Una permanenza di quest’ultimo tra i giallorossi non sarebbe pertanto da escludere. Difficile, tuttavia, che i Leoni possano arrivare ai 75 milioni della clausola. Una volta definita la questione, il Napoli passerà all’attacco in tutti i sensi. Si cerca un vice-Lukaku tra Nunez, Kean, Lucca e Nicolas Jackson. Ma la nuova telenovela partirà solamente dopo.