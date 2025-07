Calciomercato: Juventus, Sancho si avvicina e Kolo Muani si allontana, il Milan sceglie il vice-Theo

L'Inter pensa a Carnesecchi se dovesse perdere Sommer, idea Piccoli per i viola se Kean va via, Joao Felix dopo il flop in rossonero verso il Benfica

Sesto giorno dopo il via ufficiale al mercato estivo e tanti affari sono prossimi alla conclusione. Questo il resoconto della giornata odierna.

Juventus, spiragli per Sancho

Passi avanti della Juventus per Sancho: si riduce la distanza tra offerta e richiesta sullo stipendio ma resta il nodo sul costo del cartellino anche se il giocatore è a un solo anno dalla scadenza: il Manchester United infatti non intende fare sconti. Il club bianconero è comunque in pole rispetto al Fenerbahce che pure aveva manifestato il suo interesse. Rischia invece di complicarsi il riscatto di Kolo Muani nonostante la volontà dell’attaccante. Il Psg non abbassa il prezzo, la concorrenza cresce e il bomber oggi come oggi appare un po’ più lontano da Torino.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Theo dice sì a Inzaghi, Milan su Brown

Ore calde per la firma di Theo Hernandez con l’Al Hilal. Il club arabo gli ha offerto un contratto da 20 milioni a stagione e ha messo sul piatto per il Milan altri 20 milioni più 5 di bonus. Il Milan vorrebbe 25 milioni subito, senza la variabile dei bonus ma l’affare si farà. Per sostituirlo, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i rossoneri avrebbero inserito nella lista dei possibili obiettivi per la corsia sinistra anche Archie Brown. Il terzino classe 2002 attualmente milita nel Gent.

Carnesecchi piace all’Inter, Vitik al Bologna

Il Bologna ha comunicato ufficialmente l’arrivo del ceco Martin Vitik. L’ex Sparta Praga è il sostituto scelto dal club rossoblù per prendere il posto di Sam Beukema che ha così il via libera per firmare con il Napoli. Secondo Tuttosport, l’Inter – che guarda con attenzione anche l’evolversi della vicenda Ter Stegen a Barcellona – potrebbe puntare Marco Carnesecchi dell’Atalanta in caso di addio di Sommer. Il portiere svizzero oltre che dal Galatasary ha richieste pure da Premier League e Arabia Saudita. Francesco Farioli è ufficialmente il nuovo allenatore del Porto. L’italiano, reduce dall’esperienza in Olanda con l’Ajax, ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2027.

La Fiorentina su Piccoli

Fino al 15 luglio, quando scadrà la clausola da 52 milioni di euro, la Fiorentina sa di poter perdere Moise Kean e sta pensando a un piano B. In pole c’è Roberto Piccoli. Dopo l’esperienza al Milan, Joao Felix potrebbe tornare al Benfica, la squadra che lo ha cresciuto e lanciato Messias ha trovato un accordo con il Genoa per prolungare il suo contratto di un altro anno. L’Arsenal ha annunciato l’acquisto di Martin Zubimendi, centrocampista spagnolo classe 1999 proveniente dalla Real Sociedad.