La Juventus accelera: offerta per Sancho, accordo con David. E la pista Osimhen rimane calda

Secondo Sport Mediaset i bianconeri offriranno 25 milioni allo United per l'ex Borussia: in giornata intensificati anche i contatti per Osimhen e David. Se parte Vlahovic, potrebbero sbarcare entrambi a Torino

Il calciomercato è ufficialmente iniziato, e da questo momento in poi ogni giorno è buono per concludere un affare. Ma la Juventus ha tanto da fare, ed almeno per quanto riguarda gli svincolati, non c’è necessariamente bisogno di tirarla per le lunghe per far abbassare il prezzo.

Juventus, il nodo-Vlahovic

La giornata di oggi ha fornito parecchi spunti in casa bianconera, in particolare per quanto riguarda il settore offensivo. Un reparto che deve sciogliere ancora il complicato nodo-Vlahovic, che dopo aver rifiutato due offerte (Fenerbhace e Al-Ain) ha visto defilarsi anche il Milan, scoraggiato dalle pretese dello staff del serbo. Da confermare il rinnovo del prestito di Kolo Muani, mentre prosegue la trattativa con il Porto per Conceicao: ballano dieci milioni, non esattamente noccioline.

La Juve affonda per Osimhen

Capitolo 1: Osimhen. Il club bianconero ha accelerato con decisione per l’attaccante nigeriano: primo passo con l’entourage, poi si tratterà con il Napoli per la clausola rescissoria. Ma ottenere prima l’accordo con il giocatore potrebbe rappresentare un’arma da utilizzare nella trattativa con De Laurentiis. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i bianconeri puntano a strappare un primo via libera dal giocatore trovando un’intesa sull’ingaggio, per poi trattare direttamente con il Napoli, partendo dalla clausola rescissoria di 75 milioni di euro valida solo per l’estero.

Osimhen, Chiellini a muso duro

Proprio su Victor Osimhen, è intervenuto il director of football strategy della Juventus, Giorgio Chiellini, rispondendo a una domanda di Dazn sul possibile interesse del club bianconero per Osimhen prima della partita con il Real Madrid valida per il Mondiale per club. “Dovete vendere pagine e notizie, ma noi siamo concentrati sul presente: ci sono tante illazioni, a noi fanno ridere e restiamo concentrati sul presente. In questo momento la squadra è concentrata sul presente e Dusan anche”.

David, si intensificano i contatti

Capitolo 2: Jonathan David. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata di oggi prima della partita contro il Real Madrid ci sono stati nuovi contatti per David. Confermando, dunque, di voler entrare nel vivo della trattativa per cercare un’intesa. L’attaccante canadese, in scadenza di contratto con il Lille, ha altre offerte da tutta Europa ma vuole aspettare i prossimi giorni per capire se con la Juventus può trovare l’accordo. Secondo Di Marzio, David non esclude Osimhen. Un’idea, infatti, è quella di portare in bianconero sia il canadese che il nigeriano con l’uscita di Vlahovic.

Sancho, offerta al Manchester United

Capitolo 3: Sancho. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il club bianconero sarebbe pronto a versare 25 milioni di euro per strappare il giocatore al Manchester United. Il 25enne attaccante esterno è tornato a Manchester dopo aver vinto la Conference con il Chelsea, e sembra non rientrare nei piani del tecnico Amorim. Così, la Juventus prova a inserirsi con un’offerta importante: il problema è l’ingaggio, perchè l’ex Borussia Dortmund ha uno stipendio di circa 15 milioni di euro l’anno, ben oltre il salary cup imposto dalla dirigenza bianconera, ossia 6 milioni + bonus.