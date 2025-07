Juventus-Osimhen, accordo vicino: il piano per mettere il Napoli spalle al muro, ma ci sono due problemi

I bianconeri hanno intensificato i contatti con l'entourage dell'attaccante: c'è il gradimento del giocatore, ma trattare col Napoli sarà complicato. Occorrono almeno 80 milioni.

La Juventus è tornata prepotentemente su Victor Osimhen, ottenendo il gradimento del calciatore ancora sotto contratto con il Napoli. Ed è proprio la trattativa con i campioni d’Italia in carica a preoccupare i bianconeri: De Laurentiis non farà sconti e Conte proverà in tutti i modi a mettere il bastone tra le ruote al trasferimento dell’attaccante a Torino.

Juventus-Osimhen, si fa sul serio

L’interesse della Juventus per Victor Osimhen è storia nota. Che sia il nigeriano il primo obiettivo per rinforzare l’attacco bianconero è fuori discussione. Che sia una trattativa complicata, per diverse ragioni, è altrettanto vero. Come riportato da Sky, attraverso le indiscrezioni di mercato di Gianluca Di Marzio, la Juventus è tornata con decisione sull’attaccante campione d’Italia nel 2023 col Napoli di Spalletti, reduce da un anno in prestito al Galatasaray, corteggiato dai turchi e dagli arabi, ma intenzionato a giocare in un campionato importante (da qui il rifiuto ai 26 milioni di euro a stagione, più bonus, offerti dall’Al Hilal).

La dirigenza juventina ha intensificato i contatti con l’entourage di Osimhen nelle ultime ore. L’obiettivo è chiaro: trovare prima la quadra con il giocatore e poi bussare al Napoli per trattare sul prezzo del cartellino. Il primo step è sicuramente più semplice, anche se lo stipendio del nigeriano è pesante: 10 milioni di euro a stagione.

Juve-Osimhen, trattativa complicata

A preoccupare di più la Juventus è la trattativa con il Napoli, per almeno due motivi. Il primo riguarda il costo del cartellino: la clausola rescissoria da 75 milioni di euro è valida solo per le squadre estere (e l’Al Hilal era pronta a pagarla, se Osimhen avesse aperto al trasferimento). Quelle italiane, per avere Osimhen, devono raggiungere l’intesa con il Napoli, che non accetterà offerte inferiori a 80 milioni di euro.

Figurarsi, poi, se De Laurentiis vorrà fare sconti alla Juventus. Il club bianconero sa perfettamente che dovrà faticare per avere Osimhen, consapevole anche di dover fronteggiare un altro “nemico”: Antonio Conte. L’allenatore non vuole rinforzare una rivale nella corsa allo scudetto e proverà a spingere l’attaccante fuori dall’Italia o a convincere la dirigenza azzurra a puntare ancora su di lui, costruendo un attacco potenzialmente devastante.

Juventus su David, il sostituto di Vlahovic

In attesa del sì di Osimhen e di avviare una trattativa con il Napoli per Osimhen, la Juventus non perde di vista neppure Jonathan David, da oggi svincolato dopo la fine del contratto con il Lille. Il canadese è da tempo nel mirino dei bianconeri, già a gennaio scorso se n’era parlato. Con il giocatore ci sarebbe un’intesa di massima, ma a pesare sono le commissioni richieste dagli agenti del canadese: 15 milioni di euro.

David, nelle intenzioni di Comolli, Chiellini e Tudor, andrebbe a riempire la casella che lascerebbe vuota Dusan Vlahovic: il serbo è sempre sul mercato, il suo ingaggio è arrivato a 10 milioni di euro e la Juventus ha fretta di piazzarlo altrove in questa finestra di mercato. Il Milan ci pensa, la valutazione è sui 30 milioni di euro.