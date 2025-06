Chi ha speso di più in Serie A? De Laurentiis il più virtuoso, maxi esborsi per Roma, Milan, Juventus e Inter

I 20 azionisti di maggioranza dei club di Serie A hanno investito in totale quasi 6 miliardi di euro: lo scudetto va al patron del Napoli, i Friedkin quelli che hanno speso di più.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Quasi 6 miliardi di euro. È quanto hanno investito – messi insieme – i 20 azionisti di maggioranza della Serie A. La Gazzetta dello Sport fa i conti in tasca soprattutto ai club di vertice e a uscirne vincitore è senza dubbio Aurelio De Laurentiis, che, oltre ad aver conquistato due scudetti nelle ultime tre stagioni, è anche il presidente più virtuoso. Maxi esborsi, invece, per Roma, Milan, Juventus e Inter.

Chi ha speso di più in Serie A: l’analisi

Nella sua inchiesta la Rosea ha analizzato in maniera dettagliata diversi fattori che hanno portato alla somma totale di quasi 6 miliardi di euro.

Non pensate solo alle spese di mercato, che pure incidono. Il discorso è ben più ampio e riguarda tutti gli investimenti sostenuti dai proprietari dei club dei Serie A, anche quelli per l’acquisto delle quote azionarie, versamenti, prestiti e sponsorizzazioni con parti correlate.

Napoli, De Laurentiis presidente virtuoso

Prima di soffermarci su chi ha versato fiumi di denaro, vale la pena evidenziare chi – come scrive la Gazzetta – “rappresenta un’eccezione alla regola in base alla quale nel calcio italiano i soldi si bruciano, non si guadagnano”. Il riferimento è ad Aurelio De Laurentiis, vulcanico e sempre più ambizioso patron del Napoli.

In 21 anni di presidenza ha ottenuto sei titoli, di cui due storici tricolori nelle ultime tre annate, e dieci partecipazioni alla Champions League. Il tutto vincendo sempre lo scudetto del bilancio. Si può arrivare al top senza investire una fortuna? A quanto pare sì, visto che dal 2004 ad oggi ADL ha investito solo 16 milioni. Un capolavoro. E in questi tempi di magra per il calcio del Belpaese, un modello da seguire.

Roma, i Friedkin in cima alla classifica. Poi Milan e Juve

E, ora, veniamo a chi ha speso di più. Il confronto tra De Laurentiis e la famiglia Friedkin è impressionante. Dei quasi 6 miliardi totali, 958 sono stati investiti dalla proprietà americana della Roma: 199 sono andati alla cordata di Pallotta, 37 per il flottante di Piazza Affari e 722 sono il frutto dei versamenti nelle casse giallorosse.

Al secondo posto figura il Milan con RedBird. Il fondo americano di Gerry Cardinale, da tempo contestato dai tifosi rossoneri, ha speso fin qui 825 milioni. Il gradino più basso del podio è occupato da Exor, che nella Juventus – a partire dal 2001, ossia da quando il club è quotato in Borsa – ha investito 730 milioni. Come si è arrivati a questa cifra? Attraverso cinque ricapitalizzazioni: 63 milioni sui 104,8 del 2007, 78 milioni sui 120 del 2011, 191 milioni sui 300 del 2019, 255 milioni sui 400 del 2021 e 128 milioni sui 200 del 2024, più i 15 versati a marzo.

Inter, sui 442 milioni di Oaktree pesa Zhang

Da creditore ad azionista. Oaktree ha assunto il timone dell’Inter poco più di un anno fa, dopo che Zhang non è riuscito a restituire il prestito ottenuto dal fondo californiano e grazie al quale nel 2021 aveva pagato gli stipendi.

La cifra in questione ammonta a 390 milioni di euro, che sono diventati 442 in seguito ai successivi versamenti effettuati dalla nuova proprietà.