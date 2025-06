Napoli, De Laurentiis e Conte ci risiamo: subito una polemica prima di iniziare

Un comunicato del club azzurro sul mercato fa surriscaldare animi e temperatura. I tifosi si scatenano sui social: che cosa è successo

I colpi Marianucci e De Bruyne sono solo l’assaggio di un mercato che s’annuncia esplosivo in casa Napoli. E proprio in merito alla campagna acquisti (la precedente e quella attuale) il club campione d’Italia è uscito allo scoperto con un comunicato che ha sollevato un polverone sui social. C’è, infatti, chi ha interpretato la nota della società come un nuovo screzio tra De Laurentiis e Conte. E non sarebbe certo il modo migliore per dare il via a una stagione cruciale per le ambizioni degli azzurri.

Napoli, il comunicato della società sul mercato

Non è certo la prima volta e non sarà l’ultima che il nome di un calciatore sia accostato a una squadra su (presunta) richiesta dell’allenatore, per un guizzo del ds o su iniziativa di un presidente. Ma il club campano ha deciso di accogliere l’arrivo dell’estate facendo ulteriormente schizzare alle stelle la colonnina di mercurio con un comunicato che ha agitato i tifosi sui social.

“Il Napoli ringrazia i giornalisti, i capi redattori e i direttori di tutti i media per l’attenzione verso la società. Ci teniamo a sottolineare che è sempre ed unicamente il Napoli che fa il mercato e non unilateralmente il presidente o il direttore sportivo o l’allenatore. De Laurentiis, Manna e Conte condividono le scelte, ma è il Napoli che fa il mercato”.

Nuove crepe tra De Laurentiis e Conte?

Per il direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani, la mossa del Napoli nasconde nuovi dissapori. Nubi all’orizzonte? Secondo il giornalista sì, e lo scrive su X: “Direi che è qualcosa più di un’incrinatura nei rapporti tra Conte e De Laurentiis. Attendiamo con fiducia le prossime puntate”. E in un altro post aggiunge: “Il Napoli rimette Conte al suo posto. O meglio, lo rimette De Laurentiis. In effetti con le ultime interviste il tecnico si era allargato un po’ troppo…”.

Il riferimento è alle ultime esternazioni dell’allenatore pugliese, che ha più sottolineato come diverse cose successe al suo primo anno nel capoluogo campano non gli siano piaciute, aggiungendo che ha scelto di continuare la sua avventura a Napoli dopo che il presidente – nel faccia a faccia post scudetto – ha riconosciuto gli errori commessi. “La frase di Conte (“De Laurentiis ha riconosciuto i suoi errori”) l’ho trovata irrispettosa nei confronti di chiunque, non solo di una persona dall’ego ipertrofico come il presidente del Napoli” commenta Alessandro su X. “Non so perché ma ho la sensazione che alla prima di campionato Conte se ne starà in vacanza” twitta Gianni.

Tifosi del Napoli al contrattacco: che polemica

Di tutt’altro avviso i sostenitori del Napoli, secondo cui dal comunicato della società non emergono screzi o malumori, piuttosto unità d’intenti e condivisioni degli obiettivi. Concetto su cui lo stesso Conte ha più volte battuto il tasto nell’arco della stagione che ha visto gli azzurri conquistare il quarto tricolore della loro storia.

“Non avete capito manco il senso del comunicato” cinguetta Direttore Partenopeo. “Una domanda: ma perché ogni volta volete creare situazioni che non ci sono? Per tanti anni siete stati forti voi. Ora lo siamo noi. Ma dove sta il problema?” domanda Gianluca. “Lo scudetto, la permanenza di Conte, l’arrivo di De Bruyne, i tanti soldi che il Napoli può investire sul mercato. No, non vi passerà mai…” chiosa Vincenzo.