Calciomercato: Inter su Ter Stegen, la Roma sogna Wesley e Krstovic, il Lecce su Recoba jr, Insigne piace a Sarri

I nerazzurri ufficalizzano Bonny, la Juventus segue Bissouma e preme per Balerdi, l'ex Milan Walker passa al Burnley, il Genoa insiste per De Winter

Quinto giorno dopo il via ufficiale al mercato estivo e tanti affari sono prossimi alla conclusione. Questo il resoconto della giornata odierna.

Juve-Marsiglia, possibile scambio Weah-Balerdi

Tanti affari bollono in pentola per la Juventus. Per Kolo Muani il problema è la formula oltre alla presenza del Chelsea, in agguato: il Psg ha intenzione di privarsi dell’ex Eintracht solo a titolo definitivo. Situazione più semplice per Conceiçao (il Porto ha aperto allo sconto), mentre per Sancho l’affare non si sblocca: l’ex Borussia Dortmund chiede 8 milioni netti come ingaggio.

Fari puntati anche su Leonardo Balerdi, centrale argentino classe 1999 dell’Olympique Marsiglia. Il tecnico croato lo conosce bene, avendolo allenato in Francia, e ne apprezza sia le qualità tecniche che quelle caratteriali. Il Marsiglia valuta il giocatore circa 25 milioni di euro ma Balerdi potrebbe rientrare in uno scambio per Weah più soldi. Per il centrocampo spunta anche il nome di Yves Bissouma, 28enne del Tottenham in scadenza 2026. Il maliano, però, è extracomunitario come David e occuperebbe la seconda e ultima casella disponibile.

Roma su Wesley e Krstovic

La Roma, forte del sì di Wesley, sta cercando in queste ore l’accordo finale con il Flamengo con un’offerta che si aggira attorno ai 25 milioni, bonus compresi. Passi avanti anche per Ksrtovic. Il Lecce chiede 25 milioni di euro, cifra che i giallorossi potrebbero raggiungere con un’operazione in prestito oneroso con riscatto, inserendo una parte fissa e una variabile, più una percentuale sulla rivendita.

L’Inter pensa a Ter Stegen

Marc-André ter Stegen può lasciare il Barcellona, e diventare un’opportunità di mercato per l’Inter. Ne scrive Sport, che spiega come il portiere tedesco sia molto infastidito per la situazione che sta vivendo in blaugrana dopo l’arrivo di Joan Garcia. Ci sta pensando l’Inter, visto che Yann Sommer potrebbe risultare coinvolto nell’affare Calhanoglu al Galatasaray. Intanto ufficializzato il nuovo acquisto in attacco. La formazione nerazzurra ha annunciato con un comunicato diramato sul proprio sito internet l’ingaggio dal Parma di Ange-Yoan Bonny. Il giocatore approda a Milano a titolo definitivo. Dopo l’esperienza al Milan in prestito, Kyle Walker si trasferisce a titolo definitivo dal Manchester City al Burnley.

In casa Genoa tiene banco l’interesse attorno a Koni De Winter: con il Bologna fuori dai giochi (dopo l’arrivo di Vitik), restano in corsa Tottenham, Crystal Palace, Bournemouth e Inter, che potrebbe inserirlo in un’operazione con Valentin Carboni. In entrata, si attende il via libera dal Real Madrid per Rafael Obrador, indicato come sostituto naturale di Ahanor, ceduto all’Atalanta.

Il Lecce vuole Recoba jr, Sarri chiede Insigne

Proprio per quanto riguarda l’Atalanta c’è il Newcastle che pressa per Giorgio Scalvini, considerato però incedibile dalla Dea. Il Lecce dopo aver preso in prestito dal Milan Camarda ha puntato il figlio di Alvaro Recoba, Jeremia, in forza al Nacional in Uruguay. L’esterno sinistro classe 2003, nato a Como, avrebbe già espresso la volontà di giocare nello stesso campionato che ha visto protagonista il Chino.

Infine la Lazio, stando a quanto rivela Alfredo Pedullà, potrebbe provarci sul serio per l’ex Napoli Insigne nel mese di settembre, solo se sarà possibile tesserare gli svincolati.