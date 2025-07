Juventus, il problema Weah può essere risolto dall’Inter: il Marsiglia vuole l’americano con i soldi di Luis Henrique

L’esterno che aveva rifiutato il trasferimento al Nottingham Forest potrebbe accettare la corte dei francesi: a finanziare l’operazione i soldi della cessione del brasiliano ai nerazzurri

La Juventus potrebbe aver trovato una soluzione al caso Weah grazie… all’Inter. Il Marsiglia ha infatti contattato l’esterno americano, che andrebbe a prendere il posto di Luis Henrique, passato ai nerazzurri: a finanziare l’operazione il denaro versato dall’Inter per il brasiliano.

La Juventus e il caso Weah

“Vergogna! Weah non è una marionetta!”. Con queste parole l’agente dell’esterno Badou Sambague aveva stroncato l’operazione che la Juventus aveva imbastito col Nottingham Forest per la cessione dell’americano e di Samuel Mbangula, operazione che avrebbe portato nelle casse bianconere 25 milioni di euro. Il procuratore ha di fatto aperto un vero e proprio caso, facendo capire che non avrebbe avallato alcuna operazione in uscita riguardante il suo assistito. Ora, però, qualcosa potrebbe essere cambiato.

Il Marsiglia vuole Weah

Secondo L’Equipe, infatti, su Weah ci sarebbe il forte interesse del Marsiglia. Secondo il quotidiano l’OM avrebbe già contattato il giocatore e il suo entourage, presentando il suo progetto tecnico e l’offerta di contratto. Weah non sarebbe rimasto indifferente alla proposta e starebbe valutando la possibilità di lasciare la Juventus per tornare in Ligue 1, campionato che già conosce per aver militato nel Lille.

L’aiuto indiretto dell’Inter alla Juventus

La Juventus, dunque, potrebbe risolvere uno dei casi più spinosi del suo mercato estivo e paradossalmente lo farebbe grazie ai rivali dell’Inter. Il Marsiglia punta infatti a Weah per sostituire Luis Henrique, l’esterno brasiliano ceduto poche settimane da ai nerazzurri. Non solo: l’operazione per l’americano sarebbe finanziata proprio da quella conclusa con l’Inter. L’OM ha infatti intenzione di reinvestire su Weah 15 dei 25 milioni di euro incassati con l’addio del brasiliano.