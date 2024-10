Novara, Tolok va ko alla presentazione per i tacchi alti: ma la squadra di Bernardi batte Milano (senza Egonu)

Incredibile infortunio durante la serata di gala, anche se la giocatrice aveva già rimediato una botta all'alluce qualche ora prima: la corsa in ospedale e l'esito dei test.

Ha dell’incredibile l’infortunio rimediato da Tatiana Tolok della Igor Gorgonzola Volley Novara, l’ennesimo occorso in questo tormentato periodo alla squadra allenata da Lollo Bernardi: di sicuro, quello più grottesco. La schiacciatrice russa, nuovo acquisto della formazione piemontese, infatti è andata ko non in campo o durante gli allenamenti, ma nel corso della serata allestita per la presentazione ufficiale del sestetto. Anche se la società precisa: si era fatta male all’alluce già qualche ora prima, a casa.

Novara, incidente durante la presentazione: Tolok s’infortuna

In realtà il piccolo incidente domestico non aveva impedito alla new entry della Igor Novara di presentarsi al top alla serata di gala che, condotta impeccabilmente da Lorenzo Dallari e Rachele Sangiuliano, ha svelato a tifosi e sponsor tutte le componenti del roster. Tolok ha sfoggiato l’abito delle grandi occasioni, con tacchi alti e pantaloni lunghi. Peccato sia poi inciampata all’impigliarsi della punta del tacco con l’estremità dei pantaloni, incespicando e lamentando un forte dolore al piede sinistro. Quello dell’incidente domestico.

Tacchi alti e pantalone lungo: poi la corsa in ospedale a Milano

Un fuori programma che ha guastato il clima di festa – alla serata erano presenti sponsor e autorità locali – ma che soprattutto ha messo in forse la presenza di Tolok per il debutto in campionato di Novara contro Chieri, in programma domenica: un derby sentitissimo. La giovane schiacciatrice è stata trasportata all’ospedale Niguarda di Milano per accertamenti che hanno escluso fratture: semplice distorsione all’alluce. La terapia? Bendaggio con zinco e antinfiammatori. E niente tacchi, almeno per qualche tempo.

L’amichevole Novara-Milano senza Tolok ed Egonu: il risultato

Nonostante l’assenza di Tolok – e di altre big – Novara ha comunque battuto il Numia Vero Volley Milano nell’ultimo test precampionato, aggiudicandosi il settimo Memorial Ferrari. Tre a uno il risultato, con Ishikawa miglior marcatrice tra le piemontesi con 18 punti. Milano scesa in campo a sua volta senza Paola Egonu, ancora alle prese coi postumi dell’influenza che l’ha tenuta fuori dalla Supercoppa, e che ha avuto in Cazaute la miglior realizzatrice (9). Otto punti per Sylla, Heyrman e Marinova.