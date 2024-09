A Ballando con le stelle le azzurre del volley: gaffe di Milly Carlucci con De Gennaro, show di Orro e Lubian

Dopo la Supercoppa, di corsa negli studi Rai per l'ospitata nella trasmissione cult del sabato: applausi soprattutto per la palleggiatrice di Milano e la centrale di Conegliano.

Dalle sfide del campo a quelle in sala da ballo. Le ragazze d’oro del volley italiano si sono date appuntamento da Milly Carlucci a Ballando con le stelle, la popolare trasmissione dedicata al ballo che ha celebrato sabato sera la puntata inaugurale della stagione 2024-25. Dopo la Supercoppa tra Conegliano e Milano, sei giocatrici della Nazionale campione olimpica a Parigi sono passate da Rai Due a…Rai Uno, ospiti d’onore della trasmissione. Ecco com’è andata.

Da Conegliano-Milano a Ballando con le stelle

Sette le invitate alla puntata, quattro atlete di Milano (Alessia Orro, Anna Danesi, Miryam Sylla e Paola Egonu) e tre di Conegliano (Monica De Gennaro, Sarah Fahr e Marina Lubian). Unica assente, giustificata, proprio Paoletta Egonu, costretta a saltare Supercoppa e ospitata tv a causa di un attacco influenzale. Dopo la partita al PalaEur, vinta 3-2 dalle venete di Santarelli sulle milanesi davanti a 10mila tifosi, le sei azzurre si sono letteralmente catapultate verso gli studi Rai. Non c’era tempo da perdere: prima dell’esibizione, infatti, avrebbero dovuto sostenere una “lezione” con due ballerini-istruttori della trasmissione.

Milly Carlucci e il cognome sbagliato di Moki

Elegantissime come non mai, le ragazze d’oro del volley italiano hanno fatto la loro comparsa in studio poco prima di mezzanotte, presentate da Milly Carlucci. Che nella fretta di elencare nomi e cognomi, uno dopo l’altro, ha sbagliato quello di Moki De Gennaro, che è diventato per l’occasione “Di Gennaro”. La conduttrice ha poi chiesto chi avesse vinto la Supercoppa – proprio a Danesi, centrale di Milano, che a denti stretti ha risposto: “Conegliano” – e ha elogiato le sue ospiti per l’impresa di Parigi: “Julio Velasco è riuscito a vincere le Olimpiadi grazie a un gruppo di ragazze brave e determinate come voi“.

Lo show: che brave Alessia Orro e Marina Lubian

Quindi, finalmente, lo show. Delle sei ospiti, solo due si sono esibite in una singolare sfida al ritmo di merengue: Alessia Orro e Marina Lubian. Curiosità: la palleggiatrice di Milano (e dell’Italia) ha avuto come partner di ballo Santarelli, Samuel, solo omonimo del tecnico dell’Imoco Doc (e della Nazionale della Turchia). Da applausi la performance sia di Orro sia di Lubian, a dispetto del poco tempo avuto a disposizione per preparare l’esibizione. “Ce l’abbiamo fatta”, ha sospirato Orro a fine trasmissione su Instagram, insieme a Lubian e ai due maestri. “Un po’ diversa dal solito ma molto divertente”, ha aggiunto la centrale di Conegliano. “Una lezione, due ore e abbiamo fatto questo capolavoro”, la chiosa di Orro.

Fonte: Ballando con le stelle Instagram

Volley, dalla prossima settimana via alla Serie A1

Dalla prossima settimana si ballerà solo sul campo. Comincia infatti la Serie A1, il massimo campionato di volley femminile, anche quest’anno articolato su 26 gare di regular season prima dei playoff. Quattordici le squadre al via, quelle da battere dovrebbero essere sempre le stesse: Conegliano, che sotto la guida del “mago” Santarelli ha iniziato la stagione conquistando subito il primo trofeo e che presenta il neo acquisto Gabi, Milano di Egonu, Sylla, Orro, Danesi e Pietrini, Scandicci di Antropova e Novara di coach Bernardi. Ma occhio alle outsider, tra cui Vallefoglia, che prima del campionato ha ricevuto un messaggio d’incoraggiamento da una tifosa d’eccezione, la senatrice Liliana Segre.