Federica Pellegrini, la parolaccia virale a Ballando con le stelle: Federica Nargi già brilla

Parte subito forte la nota showgirl, moglie dell'ex calciatore Matri, che in coppia con Luca Favilla ha già mostrato di essere tra i favoriti

Si è chiuso l’anno scorso con la vittoria di Wanda Nara, si riapre ora con la campionessa olimpica Federica Pellegrini. ‘Ballando con le stelle’ è ricominciato, per il 19esimo anno consecutivo su RAI 1, e ha già messo in mostra un super cast tra ospiti vip, sportivi e ballerini. Tra questi è subito anche spiccata Federica Nargi, la nota influencer e moglie dell’ex calciatore Alessandro Matri, che al suo ballo d’esordio ha già conquistato la giuria con voti altissimi. Ma come è andata la primissima puntata del noto show di intrattenimento? Intanto, una frase di Federica Pellegrini in diretta ha già aperto una bufera.

Federica Pellegrini: la frase virale nella clip di presentazione

La campionessa Federica Pellegrini ha debuttato a “Ballando con le stelle” e ha deciso di aprirsi come mai prima d’ora. Durante la puntata, nella clip di presentazione, ha dichiarato: “Non posso negare che questa esperienza abbia riaperto dei cassetti nella mia testa in merito alla competizione. Diciamo che spesso non si abbina la simpatia al mio nome, Ballando mi aiuterà ad abbattere questo muro o a capire che sono veramente una stro..”.

La prima di Federica Pellegrini a “Ballando con le stelle”

La sontuosa carriera di Federica Pellegrini nel nuoto resterà da parte in questo percorso, perché a ‘Ballando’, l’ex campionessa è ripartita da zero in una disciplina completamente nuova per lei. Ad inizio puntata, la Pellegrini si è descritta come una persona “introversa, molto poco empatica”, ma spera che questa esperienza la aiuti a essere più fiera del suo corpo.

La campionessa olimpica ha poi anche spiegato perché ha accettato ‘Ballando con le stelle’: “Per me è una nuova avventura, si riparte da zero e mettersi in gioco vuol dire prendere anche tante steccate.” Da lunedì, la campionessa inizierà a provare sempre di più, avendo deciso di dedicarsi totalmente al ballo. A tal proposito, ha fatto trasferire a Roma il marito Matteo Giunta e la piccola Matilde, di nove mesi, per potersi concentrare al massimo.

Il giudizio della giuria per l’esibizione di Federica Pellegrini

Tre 4, un 5 e un 7 per un totale di 24 punti all’esordio della Pellegrini a ‘Ballando’. La campionessa olimpica non ha particolarmente convinto la giuria nell’aspetto tecnico ma non è stata nemmeno già bocciata. Da Ivan Zazzaroni a Guillermo Mariotto, le speranze per una buona riuscita nel percorso a ‘Ballando’ per la nuotatrice dei record ci sono e sarà questione soltanto di tempo e tanto allenamento.

Federica Nargi e Luca Favilla: la coppia dei ‘favoritissimi’

Federica Nargi e Luca Favilla sono stati votati da subito come i ‘favoritissimi’ della puntata. La modella e showgirl ha mostrato di essere sin da subito davvero molto brava. Possiede un senso del ritmo che sembra essere innato, accompagnato da una grande sensualità. Ma non solo questo: riesce a eseguire i passi nel modo giusto.

La gaffe di Fabio Canino durante “Ballando con le stelle”

Durante la prima puntata di “Ballando con le stelle”, Fabio Canino ha commesso una gaffe scambiando Federica Nargi per Chiara Nasti, riferendosi a un baby shower che la Nargi non ha mai fatto. La showgirl ha chiarito subito: “Ma io non ho fatto nessun baby shower”, mentre Canino si è scusato e ha elogiato la concorrente.

Ad elogiare la modella è stato anche Ivan Zazzaroni: “Sei più brava che bella”. La coppia Nargi-Favilla ha ottenuto un totale di 33 punti, un ottimo inizio per questa edizione.