Wimbledon, Anna Kalinskaya è già fuori: mentre Laila Hasanovic non molla più Jannik Sinner

Non fanno quasi più notizia i flop della russa, eliminata al secondo turno dello Slam londinese da Clara Tauson: e in tribuna a tifare per il numero 1 c'è sempre la modella danese.

L’unica cosa che le accomuna si chiama Jannik Sinner. Una gli è stata legata in passato, una – forse – gli è molto vicina adesso. Anna Kalinskaya è stata la dama del numero 1 nell’estate 2024, un amore sdoganato proprio tra i vialetti dell”All England Lawn Tennis and Croquet Club, l’esclusivo circolo che ospita lo Slam più prestigioso, ammirato e ambito di tutti: Wimbledon. Quella del 2025, invece, potrebbe essere Laila Hasanovic. L’amica-tifosa. Probabilmente qualcosa di più. Dopo Parigi, Londra. E mentre Anna perde (la sua avventura si è chiusa già al secondo turno, ultimo atto di un’incredibile serie di fallimenti) Laila vince nell’indice di gradimento dei fan.

Anna Kalinskaya, altro flop: battuta da Clara Tauson

Non c’è pace per Annina. Alla giocatrice russa, ultimamente sprofondata nella classifica WTA, davvero non ne riesce più una. Un anno fa di questi tempi furoreggiava a Wimbledon in tandem con Jannik, braccata da fotografi e paparazzi. Adesso quasi non se la fila più nessuno. Relegata a un campetto periferico, ha perso quasi in sordina contro Clara Tauson, 21enne danese che s’è arrampicata fino alla 22ma posizione del ranking: Kalinskaya, invece, ora è 39ma. Anche sfortunata, la russa, che dopo aver perso nettamente il primo set (3-6) ha tenuto botta nel secondo. Ma ha finito col cedere dopo un lunghissimo tie-break: 10-12.

Kalinskaya ko proprio quando Sinner inizia il match con Vukic

Proprio mente Kalinskaya chiudeva mestamente la sua avventura in singolare a Wimbledon, cominciava la partita del suo ex fidanzato, Jannik Sinner. In campo contro l’australiano Aleksandar Vukic. Per lui altro che campetto periferico: il Centrale. Sotto gli occhi di Laila Hasanovic, la modella danese con cui Sinner dice di aver girato uno spot pubblicitario subito dopo gli Internazionali d’Italia. Già notata in occasione del derby vinto da Sinner su Luca Nardi, nel primo turno, giocato però sul campo numero 1. E già oggetto di diversi articoli, su testate specializzate, annuncianti il possibile inizio di una tenera liaison.

Wimbledon, c’è Laila Hasanovic a tifare Sinner

Se tre indizi fanno una prova, due ne indicano mezza. E così la presenza di Laila Hasanovic in tribuna a Wimbledon, a fare il tifo per Jannik Sinner, non è passata inosservata. Anche perché ha fatto seguito alla non meno chiacchierata comparsata parigina della modella danese, quasi una mosca bianca in mezzo a una torcida tutta a sostegno di Carlos Alcaraz, nella finalissima del French Open. C’è davvero del tenero tra Jannik e Laila? Chissà. Fatto sta che la bionda ed eterea vedette di origini bosniache ormai è presenza fissa e costante nelle esibizioni del rosso di San Candido. Difficile pensare a una semplice amicizia.