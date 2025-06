Sinner in love? Laila Hasanovic alla finale con Alcaraz: è l'ex di Schumacher Jr vista prima del Roland Garros

La modella danese e Jannik s'erano incontrati a Copenaghen subito dopo gli Internazionali d'Italia: il motivo ufficiale? Degli scatti a carattere pubblicitario.

Tutto uno stadio contro. Anzi no. Qualcuno che faceva il tifo per Jannik Sinner in tribuna c’era. A parte i familiari, Angelo Binaghi, lo staff del numero e qualche italiano, s’intende. Qualcuno, anzi qualcuna, imbucata in mezzo alla marea di aficionados, più francesi che spagnoli, più divi di Hollywood e/o vip che persone comuni, che facevano un tifo sfegatato, per non dire sguaiato, per Carlitos Alcaraz. Lì, tra gli spalti del Centrale parigino, quel Philippe-Chatrier sinonimo un tempo di eleganza e compostezza, ha fatto bella mostra di sé una modella danese, Laila Hasanovic. Ed era lì per tifare Sinner.

Jannik Sinner e Laila Hasanovic, incontro a Copenaghen

Il nome di Laila, 25 anni, origini bosniache, non è nuovo agli appassionati di sport. In passato, infatti, è stata legata a Mick Schumacher, figlio di Michael, oltre che a Jonas Wind, attaccante della nazionale danese, oggi in Germania al Wolfsburg. Molto più recente è però il suo accostamento a Jannik Sinner, che per lei è volato di colpo a Copenaghen subito dopo la recente finale degli Internazionali d’Italia. Alle domande sul motivo del viaggio e sugli scatti che lo ritraevano al fianco della bella Laila, il numero 1 ha farfugliato una risposta plausibile, ma poco convincente: “Ero lì solo per dei servizi fotografici”.

La modella danese sugli spalti del Roland Garros per Jannik

Impossibile non notare la modella danese gli spalti. E infatti più volte la regia internazionale, tra le varie celebrità scovate in mezzo al pubblico, ha inquadrato il radioso volto di Laila, sorridente soprattutto nei primi due set, quando sembrava che il match potesse pendere dalla parte di Jannik. Una presenza che, ovviamente, è bastata a riaccendere voci e pettegolezzi. Possibile si sia trattato solo di una coincidenza? Va detto che, scorrendo il profilo Instagram della Hasanovic, si può notare come sia una tenace appassionata di tennis: ad aprile era pure a Montecarlo. Che, per chi non lo ricordasse, è pure dove risiede Sinner.

Sinner fidanzato? Le voci su Lara Leito e su Maria Braccini

Ovviamente nessun commento da parte di Jannik, che in questi giorni probabilmente starà pensando e ripensando a quei tre maledetti matchpoint non sfruttati contro Carlos nel corso del quarto set, né dalla diretta interessata. Proprio durante il torneo di Montecarlo, per giunta, a Sinner era stato attribuito un altro flirt, con la modella russa Lara Leito: smentito pure quello. Insomma, come è ovvio che sia, il fatto che Jannik sia il numero 1 del tennis e – soprattutto – che sia tornato single dopo la fine della relazione con Anna Kalinskaya, lo espone inevitabilmente ad accostamenti e chiacchiere. Qualche tempo fa s’era addirittura riparlato di Maria Braccini. Laila Hasanovic sarà solo un’amica, una sua tifosa oppure qualcosa di più?