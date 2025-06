Sinner, Roddick senza parole per la reazione di Jannik: “Non l’avrei mai fatto”. Wilander tira in ballo Federer e Nadal

La finale del Roland Garros è diventata un “Instant classic” della storia del tennis: per Roddick e Wilander una delle più belle partite di tutti i tempi. E l’ex numero 1 statunitense è stupito da Jannik

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il giorno dopo è quello della delusione, dell’occasione mancata e di quel senso di incompiuto. Jannik Sinner è andato a un passo dal sogno di conquistare il Roland Garros ma si è dovuto arrendere alla rimonta di Carlos Alcaraz. Ma nei commenti in giro per il mondo l’opinione comune è quella di aver visto e vissuto una delle più grandi partite di tutti i tempi.

Roddick: “Una delle migliori partite di tutti i tempi”

Roddick lo ammette sin dalle prime battute del suo podcast. L’ex tennista americano è emozionato nel commentare la finale del Roland Garros e abbandona ogni tipo di prudenza: “Una delle più grandi partite di tutti i tempi e chi non la pensa in questo modo vuol dire che vive di nostalgia. E’ assurdo il livello che hanno raggiunto questi due atleti, hanno spinto il gioco a punti mai visti prima. Il modo in cui Sinner colpisce la palla, con un potenza mai vista. Nessuno ha mai mollato un colpo. Mi sento male per Jannik, sa che non ha niente da recriminare. Sa che tre mesi fa questo sarebbe stato un risultato incredibile eppure non cambia niente, rispetto a quello che vivrà in questi giorni”.

I complimenti a Jannik

Una partita vinta e non una partita persa. E’ questo il punto di vista di Roddick nell’analizzare il confronto tra Sinner e Alcaraz. E poi arrivano i complimenti a Jannik: “Potrebbe essere la persona più elegante e di classe che abbia mai visto, aveva un legittima rimostranza contro l’arbitro nel quinto set su una chiamata mancata e alla fine ha fatto i complimenti a tutti. Io non l’avrei mai fatto, me ne sarei uscito con qualche lamentela magari stupida. Non so come qualcuno possa mai dire qualcosa di negativo su di lui. Per quanto mi riguarda possiamo già considerarli tra i migliori tennisti di tutti i tempi. Non vedo il motivo di aspettare”.

Wilander tira in ballo Federer e Nadal

In Italia c’è grande delusione per il risultato della finale del Roland Garros. Sinner è stato davvero a un passo dal conquistare il quarto slam della sua carriera ma nel mondo l’atto conclusivo di Parigi viene celebrato come una delle più grandi pagine di tennis e di sport di tutti i tempi. Anche l’ex tennista Mats Wilander si sbilancia: “Ho visto Federer e Nadal giocare grandi finali ma niente si avvicina a questo. Guardavo la partita e pensavo ‘Non è possibile’. Hanno giocato a un ritmo che non è umano. Penso che siano due tra i più grandi atleti che la razza umana abbia mai prodotto e si dà il caso che siano tennisti. Il livello fino alla fine era assurdo. Non riesco ancora a credere che ci godremo questa rivalità”.