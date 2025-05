Roland Garros, Sinner non va a caccia di miracoli a Parigi: ringrazia Nadal e poi svela il “segreto” su Copenaghen

Jannik Sinner arriva allo slam francese con il ruolo di favorito insieme a Carlos Alcaraz ma sembra rifiutare questa etichetta: il numero 1 azzurro svela il rapporto con Nadal e chiude un piccolo giallo

Tutto pronto per l’inizio dell’edizione 2025 del Roland Garros. Jannik Sinner arriva come testa di serie numero 1 sulla terra francese proprio dove l’anno scorso ha conquistato la prima posizione in testa alla classifica che non ha più mollato. Ma alla vigilia del torneo francese sono tanti i temi da affrontare.

Le parole di Nadal

Nei giorni scorsi, nel corso di un’intervista a L’Equipe, Rafa Nadal ha difeso ancora una volta Sinner sul caso clostebol riservando per lui delle parole di grande affetto. Ora Sinner nella conferenza che precede il Roland Garros fa lo stesso conn lo spagnolo: “Le parole di Rafa mi hanno aiutato molto, mi hanno fatto bene. Lui mi conosce, sa come sono fatto e collega le mie caratteristiche come persona con quelle da sportivo. Quello che ha detto mi ha fatto grande piacere, parole del genere di una persona così importante nel nostro sport mi hanno aiutato tanto. Poi lui è una persona onesta, nel privato così come lo vediamo in tv”.

Il ruolo di favorito

Sinner sembra però voler cedere il ruolo di favorito a Carlos Alcaraz che ha appena vinto gli Internazionali d’Italia battendolo in finale: “Sono molto felice di essere qui, non ci sono miracoli da fare ma serve solo tempo. Ho bisogno di lavorare per provare a raggiungere il livello fisico che voglio e ricercare il miglior feeling in campo. Credo che Carlos sia il favorito, lo scorso anno ha vinto qui e arriva da due Masters 1000 vinti e una finale a Barcellona. Io penso solo a me stesso, un altro match con Carlos sarebbe un bel problema da affrontare ma anche il segno di un bel torneo da patte mia, ma ora devo pensare ad altre cose prima di quello”.

Il “segreto” Copenaghen

I tifosi di Sinner sono molto attenti a tutto quello che riguarda il numero 1 del mondo, e in questi giorni una sua foto a Copenaghen ha fatto molto scalpore. Cosa ci fa Jannik in Danimarca? La domanda è subito rimbalzata sui social e a quanto pare anche in sala stampa al Roland Garros al punto che un giornalista gli ha chiesto di questo suo viaggio (e della sua compagnia, ndr) con l’azzurro che ha chiarito subito spegnendo anche voci di gossip. “Ero lì soltanto per delle sessioni fotografiche ma non c’era nessuna ragazza con me”.