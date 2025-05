Sinner, viaggio misterioso in Danimarca prima del Roland Garros: la foto a Copenaghen con l'allenatrice

Che ci faceva Jannik nella capitale del paese nordico l giorno dopo la finale degli Internazionali d'Italia? Solo l'ex tennista Mette Dahl l'ha riconosciuto e fermato in strada.

I misteri di Parigi. Anzi, prima della partenza per Parigi. Che ci faceva Jannik Sinner in Danimarca il giorno dopo la finale degli Internazionali d’Italia e subito prima di sbarcare in Francia per il Roland Garros, dove andrà a caccia del suo primo Slam sulla terra rossa? Se lo chiedono in tanti, dopo aver appreso sui social del singolare spostamente del numero 1. Un viaggio a sorpresa, non annunciato né tantomeno spiegato. C’entra qualche affare? Uno spot pubblicitario magari? Oppure piuttosto, come azzarda qualcuno, c’entrano motivi di cuore?

Sinner, viaggio a sorpresa in Danimarca dopo la finale

Di certo c’è che per raggiungere Parigi da Roma ci sono un’infinità di collegamenti diretti. Non c’è bisogno di far scalo a Copenaghen: bisogna andarci apposta. E Jannik l’ha fatto. Lunedì, meno di 24 ore dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz nella finale degli Internazionali d’Italia, il numero 1 del tennis mondiale è stato avvistato nella capitale danese. “È lui o non è lui? Certo che è lui”, avrebbe ironizzato Ezio Greggio. E in effetti, qualcuno s’è stropicciato gli occhi quando ha visto Jannik tranquillamente in giro per le strade della città. Anzi: qualcuna.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La foto a Copenaghen con l’ex tennista Mette Dahl

Mette Dahl, ex tennista, oggi allenatrice, è stata tra i pochi a notare una curiosa somiglianza tra un ragazzone dai capelli rossi e ricci che passeggiava tranquillamente in strada e Jannik Sinner. Ai media danesi ha raccontato: “È stato tutto così surreale. All’inizio ho pensato che non potesse essere possibile, perché la sera prima aveva giocato la finale a Roma. Poi, però, ho chiamato ‘Jannik’, e lui si è girato. Ho dovuto riflettere in fretta, non mi sembrava vero che potesse muoversi in pace, forse non c’erano appassionati di tennis intorno a lui in quel momento”.

Fonte:

Le parole scambiate con l’allenatrice e la serenità di Jannik

Sinner s’è mostrato cordiale e disponibile, come sempre del resto. Non ha detto di no alla richiesta dell’allenatrice di scattare una foto insieme. “L’ho salutato, dicendo che non vedevo l’ora di vederlo in campo a Parigi. Lui mi ha risposto soltanto ‘grazie’, ma era di buon umore”, ha aggiunto miss Dahl. Nessuna risposta, invece, alla domanda su cosa ci facesse a Copenaghen. Probabilmente sarà un mistero che sarà sciolto in un prossimo futuro.