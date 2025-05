Pellegrini, i fan di Sinner tornano all’attacco sotto il post di ringraziamento a Malagò: la reazione di Federica

I tifosi di Sinner tornano all'attacco di Pellegrini sotto un post di ringraziamento a Malagò della Divina scatenando la reazione di una Federica certamente stufa di questa situazione

I tanti fan di Jannik Sinner non sembrano voler dimenticare la polemica scaturita da alcune frasi pronunciate ormai un mese fa sulla sospensione di tre mesi inflitta dalla WADA al n°1 ATP da parte di Federica Pellegrini, che in occasione di un messaggio social di ringraziamento al Presidente del Coni Giovanni Malagò è stata presa nuovamente di mira dai sostenitori dell’altoatesino.

La polemica tra Pellegrini e Sinner

Insieme ai tanti messaggi di sostegno nei confronti di Jannik Sinner da buona parte del mondo dello sport italiano e non solo per la sospensione di tre mesi concordata con la WADA e da molti considerata ingiusta visto che la stessa agenzia antidoping aveva definito il suo caso “lontano anni luce dall’essere un caso di doping”, c’è stato anche quello polemico di Federica Pellegrini, che aveva puntato il dito su un trattamento di favore nei confronti del n°1 al mondo.

Messaggio da cui è scaturita poi un’accesa polemica che aveva visto anche Paolo Bertolucci risponderle direttamente e tanti altri esponenti del mondo del tennis, come Rafael Nadal, indirettamente, senza però che La Divina facesse poi un passo indietro, finendo anche nel mirino di alcuni tifosi di Sinner.

I fan di Sinner tornano all’attacco

Ecco allora che anche un post social nel quale Pellegrini ha ringraziato il Presidente del Coni Giovanni Malagò, prossimo alla scadenza dell’ultimo mandato, diventa terreno fertile per i tifosi di Sinner per tornare a prendersela con Pellegrini, come alemassaralife che ha commentato: “La Kikka che si fa il suo business e critica il n. 1 al mondo. Punito senza colpe. A kikka….ma TACI! TACI! Tra atleti dovrebbe esserci solidarietà. Ma sai che c’è? Che non frega a nessuno cosa fai!”.

Dello stesso tenore anche il messaggio di cirex70air “Adesso andate fuori dalle balle il vostro tempo e passato. E tu. Ex divina non parlare male di Sinner. Ok” e di Compagnoni “Malago. Ahhhh..abbraccia la famosa accusatrice di sinner..e poi lui abbraccia sinner..aiuto..aiuto finto proprio lui e lei..lasciamo perdere..deve stare zitta e ballare..fine”.

La risposta di Pellegrini ai commenti

Ma si sa Pellegrini non è mai stata una che sta li ferma e zitta a incassare. Ecco allora che, forse anche stufa dei continui commenti non certamente eleganti di alcuni utenti, La Divina ha risposto in maniera un po’ stizzita magari, ma senza mai perdere le staffe e scadere in atteggiamenti che invece hanno avuto alcuni tifosi di Sinner nei suoi confronti. “Allora puoi allegramente guardare altrove” con tanto di emoji della mano che saluta è la risposta a uno dei messaggi sopracitati.

Tanti poi i messaggi di utenti che attaccano Pellegrini definendola una raccomandata, messaggi ai quali La Divina ha risposto facendo capire di non voler far finta di nulla “Tranquilli mi sto segnando tutto” e ribadendo la sua gratitudine a Malagò “La gratitudine è una parola che si fatica ad accettare al giorno d’oggi, ma esiste fatevene una ragione”.