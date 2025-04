Sinner, Bertolucci ha una speranza sul rientro e zittisce Federica Pellegrini: “Ha detto cose insensate”

La leggenda del tennis italiano si è espresso senza mezze misure sulla situazione del numero uno al modo, tra le speranze sull'imminente rientro e l'attacco della "Divina"

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Il ritorno di Jannik Sinner in campo dopo la squalifica è ormai imminente. Il numero uno del ranking ATP imbraccerà ufficialmente la racchetta tra una decina di giorni, quando gli Internazionali d’Italia lo vedranno finalmente ritrovare il proprio “terreno di caccia” preferito. A commentare l’imminente rientro è Paolo Bertolucci, che non ha nascosto la propria speranza e rifilato una staffilata a Federica Pellegrini, recentemente critica sul trattamento riservato a Jannik dopo la squalifica.

La speranza di Bertolucci su Sinner

Dalle colonne virtuali de Il Dolomiti, l’ex stella del tennis italiano, Paolo Bertolucci si sbilancia sul rientro di Sinner dopo quasi cento giorni di stop forzato per la squalifica per il caso Clostebol: “Mi aspetto uno Jannik bello carico, pimpante e determinato. A un tennista normale servirebbero un paio di tornei per tornare in forma, ma qui non si parla di uno normale”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Non è da escludere che possa già essere il Sinner che conosciamo. Magari anche più forte. Il motivo? Perché ha potuto allenarsi e torna con la testa libera. Di solito si sta fermi per un infortunio, ma lui no e non avrà paura di ricadute. A Roma avrà una pressione enorme, più del solito”, ha proseguito Bertolucci.

Chi sarà il nuovo allenatore di Sinner

In merito al toto nomi sul cambio di allenatore, Bertolucci spiega: “Non mi sbilancio su nessuno, ma sarà di certo uno dei top top e quelli li conosciamo tutti: Moya, Ferrero, Norman, Ivanisevic, Ljubicic. Forse ne ho dimenticato qualcuno, ma il cerchio è ristrettissimo. Agassi? Credo che sia solo una suggestione. Non ha l’esperienza degli allenatori top”. E, poi, su Seppi: “Sono amici e caratterialmente sarebbe perfetto per Jannik, ma non ha l’esperienza per seguire il numero uno al mondo. Di certo, si tratta di una scelta da non sbagliare. Sinner e il suo team non sbaglieranno”.

Bertolucci scagiona Serana Williams e attacca Federica Pallegrini

Bertolucci commenta, poi, le parole di Federica Pellegrini e Serena Williams, che negli ultimi giorni si sono espresse in merito al “trattamento” riservato a Sinner sulla squalifica: “Per la Williams credo che occorra andarci con i piedi di piombo. La frase è stata estrapolata da un discorso più articolato e poi occorre vedere se le sue parole sono state tradotte correttamente. La Pellegrini, invece, ha sbagliato. Ha detto cose insensate e il fatto che arrivino da chi fa parte del Cio e del Coni è doppiamente grave”.

Affondo alla Divina

Bertolucci rincara la dose sulla Divina: “Ha detto che diventa responsabilità di Jannik se il fisio usa una crema su di lui. Questa però non è assolutamente la verità, perché il fisioterapista non ha usato nessuna crema su Sinner. Jannik è stato contaminato da una sostanza che era presente sul dito del fisioterapista ed è stato condannato per qualcosa per cui nessuno è mai stato accusato. Non è la prima volta che Federica Pellegrini parla a sproposito di Jannik, ma lui è più forte delle critiche e lo ha già dimostrato. È di un altro pianeta”.