Sinner, che sgarbo a Kyrgios: si allenerà con Thompson, il compagno di doppio di Nick al Roland Garros

Arrivato da poco a Parigi, Sinner si prepara al secondo slam stagionale con l'allenamento in programma giovedì con Thompson, grande amico e compagno di doppio della nemesi Kyrgios

Dopo il più che positivo rientro nel circuito con tanto di finale raggiunta agli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner è pronto per quello che è il suo vero obiettivo sulla terra rossa, ovvero il Roland Garros. Il n°1 al mondo è arrivato la mattina di giovedì 22 maggio a Parigi, dove già oggi ha in programma la prima sessione di allenamento sul campo centrale con Jordan Thompson, connazionale e amico della sua nemesi web Nick Kyrgios, con cui giocherà il torneo di doppio nello slam parigino.

Sinner è arrivato al Roland Garros, il suo vero obiettivo sulla terra rossa

Jannik Sinner è pronto per il Roland Garros, suo obiettivo dichiarato sulla terra rossa. Il n°1 al mondo è arrivato oggi giovedì 22 maggio a Parigi per preparare il secondo slam stagionale, al quale arriva con buone sensazioni grazie alla finale raggiunta agli Internazionali d’Italia dopo 104 giorni di assenza dal circuito.

Un risultato sorprendente e che nemmeno Sinner si aspettava, come aveva fatto capire anche la sua preventiva iscrizione all’ATP 500 di Amburgo che si sta disputando questa settimana, annullata visto il percorso a Roma, dove Jannik è riuscito a disputare tutte le partite possibili, ritrovando dunque quelle sensazioni da campo che gli erano ovviamente venute meno.

Jannik si allena con il compagno di doppio di Kyrgios

Gli Internazionali d’Italia ci hanno però anche confermato che sulla terra rossa l’uomo da battere rimane Carlos Alcaraz, cosa di cui è pienamente consapevole Sinner, il quale sembra non voler perdere tempo per prepararsi al meglio al secondo slam stagionale, avendo in programma la prima sessione di allenamento proprio il giorno del suo arrivo tra le 18:30 e le 20:00 sul Phlippe Chatrier. Sessione utile a prendere confidenza con il campo e lo stadio dove presumibilmente disputerà la maggior parte delle sue partite.

Ad allenarsi con Sinner sarà Jordan Thompson, un nome che da un certo punto di vista un po’ sorprende vedere accostato a Jannik, vista la sua amicizia con Nick Kyrgios, con cui disputerà anche il torneo di doppio al Roland Garros. È certamente vero che la crociata portata avanti contro il n°1 al mondo da Kyrgios, il quale oggi può essere considerato una sorta di nemesi web – e certamente non sul campo – dell’altoatesino, è sempre stata molto personale e non per forza condivisa dalle persone a lui vicine, che come nel caso di Thompson, ma chissà che Nick non possa sentirsi un po’ tradito dal suo compagno di doppio.

Kyrgios e Sinner non si potranno affrontare

Tutti coloro che sperano di poter osservare una sfida tra Sinner e Kyrgios dovranno però attendere ancora. Nick, che torna a disputare il Roland Garros a distanza di otto anni dall’ultima volta, infatti non è iscritto al torneo di singolare ma solamente a quello di doppio in coppia con Thompson, dunque nessuna possibile vendetta in campo per Jannik dopo tutte le accuse recapitategli dall’ossessivo australiano sulla questione doping.