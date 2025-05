Jannik Sinner fa il suo ingresso (blindato) al Roland Garros, l'annuncio di Berrettini stravolge le teste di serie. Sorteggio e debutto

Tutto pronto per il Roland Garros: primo allenamento, le teste di serie, il sorteggio e le ultimissime sull'arrivo di Jannik a Parigi dove darà del filo da torcere all'amico-rivale Alcaraz

L’arrivo alle strutture preposte che accolgono il numero 1 del tennis mondiale è quello che di norma si deve a un personaggio come Jannik Sinner. Un van dal quale scende per primo, seguito poi da Marco Panichi e dal super-coach Darren Cahill (sul quale ogni domanda è lecita, per quanto riguarda il futuro). Così Jan si presenta per il primo allenamento sulla terra battuta del Roland Garros, torneo del Grande Slam e obiettivo dichiarato del rientrante campione altoatesino.

In fondo, che cosa ci aspettavamo dagli Internazionali d’Italia se non una mera preparazione ad oggi, a quel che ci attende nelle prossime settimane di gioco in uno degli appuntamenti cruciali per Sinner e Alcaraz, in particolare, che torna da vincitore dell’edizione 2024 e fresco re di Roma?

L’arrivo di Sinner al Roland Garros

Sinner è arrivato ai campi stamani, 22 maggio, prima che il sorteggio del tabellone del Roland Garros abbia inizio alle ore 14 (disponibile anche sul canale YouTube del torneo). Dopo il ritorno in campo con finale persa agli Internazionali, Jannik tenta l’impresa di migliorare la semifinale dello scorso anno contro lo spagnolo, il miglior avversario possibile nonché il migliore in questa fase sulla terra rossa.

La certezza è che il fuoriclasse azzurro, numero 1 del ranking e dunque del tabellone, avrà nei primi due turni due avversari abbordabili, non testa di serie. Dal terzo turno, Sinner potrà invece affrontare un avversario dalla testa di serie 25 alla 32: tra questi ci sono Auger-Aliassime, Hurkacz, Shapovalov, Popyrin, Davidovich Fokina, Nakashima, Mpetshi, Perricard. Matteo Berrettini, dalla sua, dovrà rinunciare a Parigi.

Il forfait di Berrettini

Passiamo a questo punto al capitolo teste di serie. Oltre a Sinner, testa di serie numero 1 del torneo, saranno presenti i top player ad eccezione di Berro vittima di un infortunio che lo condanna a non partecipare all’atteso appuntamento per la quarta volta.

Una decisione irreversibile che ha impatto anche sull’elenco delle teste di serie maschili, alla luce di quel che è stato comunicato: le sue condizioni fisiche non gli consentono di poter gareggiare e affrontare match di simile livello, malgrado le ottime prestazioni recenti.

All’arrivo Sinner, accompagnato dal suo team, non pronuncia parola; il suo ingresso è silenzioso, blindatissimo in vista dell’allenamento e dell’imminente sorteggio del tabellone.

Le teste di serie 2025

Senza Matteo, anche l’elenco delle teste di serie del torneo subisce una variazione notevole, non potendo più essere incluso Berrettini. Di seguito, quindi, l’aggiornamento seguito alla comunicazione del suo forfait e che lo vedeva compreso:

Jannik Sinner Carlos Alcaraz Alexander Zverev Taylor Fritz Jack Draper Novak Djokovic Casper Ruud Lorenzo Musetti Alex De Miñaur Holger Rune Daniil Medvedev Tommy Paul Ben Shelton Arthur Fils Frances Tiafoe Grigor Dimitrov Andrey Rublev Francisco Cerúndolo Jakub Mensik Stefanos Tsitsipas Tomas Machac Ugo Humbert Sebastian Korda Karen Khachanov Alexei Popyrin Alejandro Davidovich Denis Shapovalov Brandon Nakashima Felix Auger-Aliassime Hubert Hurkacz Alex Michelsen GIOVANNI MPETSHI PERRICARD ALEX MICHELSEN (USA)

Gli incroci del regolamento

Premesso tale ripartizione, va precisato che in base al regolamento del sorteggio dei tabelloni, al Roland Garros i tennisti teste di serie seguono una distribuzione precisa che determina gli incroci eventuali nei vari turni del torneo.

Ai quarti di finale, le teste di serie dalla numero 1 alla 4 possono incrociare quelle dalla 5 alla 8.

Questo significa che, ad esempio, Sinner (n.1) potrebbe trovare sul suo cammino nei quarti un avversario come Novak Djokovic (n.6) o Lorenzo Musetti (n.8), ma non Alcaraz (n.2), che potrebbe affrontare solo in semifinale o finale.

Negli ottavi di finale, le prime quattro teste di serie (1-4) possono affrontare giocatori compresi tra le teste di serie 13 e 16. Allo stesso modo, le teste di serie dalla 5 alla 8 possono incrociare quelle dalla 9 alla 12.

Al terzo turno, le prime otto teste di serie (1-8) possono essere sorteggiate contro giocatori compresi tra le teste di serie 25 e 32, mentre le teste di serie dalla 9 alla 16 possono affrontare quelle comprese tra la 17 e la 24.

Quando gioca Sinner

Ma quando giocherà Sinner? Posto che il Roland Garros inizierà il 25 maggio con il primo turno del tabellone principale, Jannik in qualità di 1° teste di serie del torneo avrà un bye che gli consentirà di partire più avanti, al secondo turno quindi tra il 28 e il 29 maggio.

Oltre al campione altoatesino, saranno presenti in tabellone Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Francesco Passaro. Non è riuscito a superare le qualificazioni invece Fabio Fognini. Per quanto riguarda il tabellone femminile saranno in campo Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.

Le semifinali femminili sono previste per il 5 giugno, quelle maschili per il giorno successivo. La finale del singolare femminile sarà il 7 giugno, quella del singolare maschile l’8 giugno. Oggi, giovedì 22 maggio, il primo allenamento di Sinner.