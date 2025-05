Il montepremi incassato da Jasmine Paolini agli Internazionali d'Italia 2025 è sconcertante e il prize money da record

La prova incredibile di Jasmine ha emozionato e stupito ma non tanto quanto il totale del suo prize money e l'assegno che va ad incassare per Roma

L’epilogo è stato il migliore possibile, con tanto di tuffo celebrativo e anche la scoperta a una propensione comunicativa. nota agli addetti ai lavori meno agli appassionati, che hanno avuto l’occasione di ascoltare la densità di leggerezza, entusiasmo e lavoro dei quali è stata capace Jasmine Paolini. Lei, la protagonista di quello che abbiamo definito un doppio sogno che si è realizzato grazie alla sua determinazione. Contro una serie innegabile di stereotipi, anche. Intanto si gode il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale è stata tra presenti al Foro Italico e che ha applaudito la campionessa degli Internazionali d’Italia.

Un rapporto scandito dal rispetto e dalla stima e che ha segnato una cesura, una sorta di simmetrica e parallela opposizione al rapporto con Jannik Sinner, eccezionale protagonista della domenica, sempre e comunque. Adesso Jasmine – che in fondo è terraiola – dovrà misurarsi con il Roland Garros. Si gode Roma, la gloria e pure il montepremi che ha incassato con questa doppia vittoria.

Jasmine Paolini e gli Internazionali con Mattarella e gli altri

Chissà se da bambina, quando i suoi genitori la avevano accompagnata nella Capitale per seguire gli Internazionali, Jasmine Paolini aveva accarezzato l’idea remota di poter vincere e così, incassando cifre simili. Procediamo con ordine, partendo dalla vittoria nella finale del torneo singolare contro la statunitense Coco Gauff, che ha un montepremi di per sé elevatissimo, soprattutto da quando Roma è entrata nei Masters 1000.

L’azzurra – salita nel ranking WTA numero 4 al mondo dopo la vittoria – ha incassato da questa sola competizione una cifra pari a quasi 900 mila euro: 877.390 per la precisione dal singolare, titolo mai vinto fino ad ora in carriera. Applausi dal Capo dello Stato Mattarella, che ha assistito al match, da Federazione, organizzazione, staff e il pubblico romano che l’ha seguita con passione grazie alla sua innegabile simpatia e alla sua grinta.

La vittoria nel doppio, quanto ha incassato

A questo va aggiunto ora il premio per la finale di doppio che ammonta a una più modesta somma ma che rimane portentosa rispetto alle possibilità di chiunque: Paolini e Sara Errani grazie al successo contro Mertens e Kudermetova portano a casa 400.560 euro, che divisi per ciascuna partecipante ammontano a circa 200mila euro a testa.

Una somma alquanto importante e che rende questa edizione, per Jas, assolutamente non paragonabile alle precedenti né ad altri tornei dove i premi non sfiorano simili cifre.

Il montepremi singolare e in doppio vinto

Ricapitolando, gli introiti derivanti dalla partecipazione dal singolare e dal doppio femminile, vinti entrambi dalla tennista toscana che sale anche nella classifica mondiale al 4° posto sono i seguenti:

Singolare femminile

Campione: €877.390

Campione: €877.390 Doppio (cifra da dividere con Sara Errani)

Campioni: €400.560

Il prize money spettacolare

Tra uno e l’altro, Paolini ha guadagnato dalle due settimane romane la bellezza di un milioni di euro e qualche spiccio, somma che accresce il prize money della sua carriera. Dalle statistiche WTA consultate, risulta infatti che il YTD 2025 equivale a 2.480.592 dollari uguali a 2.205.450,96 EUR mentre in carriera equivale a 10.950.579 dollari che equivalgono a 9.735.968,27 EUR.

Senza contare le tasse, che hanno limato ove dovuto i numeri che vi abbiamo esposto e che impressionano, comunque li si voglia guardare.

Da quel che risulta, giusto a titolo di cronaca, Jasmine Paolini continua a vivere nella sua Bagni di Lucca, la città dove è cresciuta e dove ha la residenza ufficiale, e si allena a Forte dei Marmi.