Kyrgios a sorpresa da appuntamento ai tifosi a Parigi: "Mi sto allenando per il Roland Garros..."

Sui social spunta un video nel quale Nick Kyrgios annuncia che ssi sta allenando per essere in campo a Parigi. L'ultima apparizione a Miami a marzo, poi il "silenzio"

Adesso che non c’è più uno Jannik Sinner da attaccare (l’altoatesino ha “pagato” il suo “debito” con la “giustizia” del tennis), a Nick Kyrgios non rimane altro da fare, se non provare a rimettersi al lavoro per cercare un po’ di gloria nei tornei in giro per il mondo. E l’ultima suggestione lo vorrebbe ai nastri di partenza del Roland Garros, pronto a cercare un po’ di pace dopo un avvio di stagione condizionato dal problema al polso destro, il motivo (a suo dire) che gli ha impedito di essere competitivo col resto del mondo della racchetta.

Nick e la terra parigina, un amore (invero) mai sbocciato

Parigi potrebbe essere il teatro della ricomparsa di Nick, assente dal 21 marzo scorso, da quando perse 7-6 6-0 contro Karen Khachanov a Miami (due giorni prima aveva battuto McDonald, unico successo da quando era rientrato in Australia a gennaio). Quel giorno il dolore al polso operato ormai quasi due anni fa gli impedì di combattere ad armi pari, specialmente nel corso di un secondo set apparso “drammatico” (sportivamente parlando) come pochi altri.

Al Roland Garros però sono pronti a concedere una wild card all’australiano, che sui campi parigini manca dal 2017: non è stato mai grande amore tra Nick e la terra dello Chatrier, pensando alle 10 partite disputate in carriera con un bilancio di 5 vittorie e altrettante sconfitte (non è mai andato oltre il terzo turno: la seconda settimana l’ha vista sempre col binocolo).

C’è un ulteriore dato di cui tener conto: Kyrgios non gioca un incontro sulla terra da più di tre anni, da quando perse a Houston contro Reilly Opelka nella semifinale del torneo texano dell’aprile 2022. Quello peraltro fu l’unico torneo sul rosso disputato dal 2019 in poi: praticamente Nick arriverebbe, se non a digiuno, quasi senza più riferimenti sulla superficie.

L’annuncio social e la promessa: “Non voglio deludere nessuno…”

La notizia di un possibile ritorno del giocatore australiano è figlia anche dell’euforia per i festeggiamenti per il 30esimo compleanno. Nel ringraziare i propri followers con un apposito video social, Kyrgios ha “spoilerato” la possibilità di andare a giocare a Parigi.

“Sono passati alcuni giorni dal mio compleanno, ma in questo periodo sono concentrato sugli allenamenti in vista della partecipazione al Roland Garros, dal momento che mancano tre settimane all’appuntamento. Vi ringrazio tutti per i tanti messaggi ricevuti, farò del mio meglio per non deludervi”.

Qualcuno ha letto nelle parole di Nick la volontà di esserci a tutti i costi a Parigi, dal momento che se questo davvero sarà l’anno dell’addio al tennis giocato, almeno l’intenzione sarà quella di partecipare a tutti i principali tornei (soprattutto slam) per una sorta di passerella d’addio. Senza più particolari ambizioni di classifica (è oltre la numero 600 del ranking), Kyrgios vuol provare a sbalordire e sorprendere. Anche se la prima parte del 2025 non lascia spazio a troppi voli pindarici…