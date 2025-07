Wimbledon, un Sinner travolgente concede solamente 5 game a Vukic e trova Martinez al terzo turno

È un Vukic più agguerrito quello entrato in campo in questo terzo set e infatti si procura due palle break. La prima la annulla alla grande Sinner con un ottima gestione dello scambio, sulla seconda invece l’australiano prova a sorprendere il n°1 ATP con un dritto che però finisce in corridoio. Ai vantaggi poi Jannik si tira fuori dai guai alla seconda occasione utile