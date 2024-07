Olimpiadi: l'oro della Pellegrini sarà a Ballando, Federica vuol diventare erede Wanda Nara

La Divina ha ufficializzato la sua presenza allo show di Rai1 al via dal 28 settembre, in gara anche Federica Nargi, Massimiliano Ossini, Nina Zilli

Le Olimpiadi di Parigi le sta vedendo dal vivo e in tv e farà il tifo per gli azzurri ma tra due mesi sotto i riflettori ci sarà ancora lei, Federica Pellegrini. La Divina ha ufficializzato la sua presenza a “Ballando con le stelle”, lo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci che andrà in onda di sabato sera alle 20.35 a partire dal 28 settembre.

Pellegrini vuol succedere a Wanda Nara

La Pellegrini punta a prendere il trono che lo scorso anno appartenne a Wanda Nara, la showgirl argentina – che aveva da poco reso nota la sua malattia – la spuntò ballando in coppia con Pasquale La Rocca. Dodici le puntate previste, con la finale fissata prima di Natale, il 21 dicembre.

Il siparietto social di Federica Pellegrini

Sull’account ufficiale Instagram della trasmissione è stato pubblicato un simpatico post con protagonista proprio Federica mentre si trova in Francia. L’ex nuotatrice si rivolge alla telecamera con un dito sul naso a indicare il silenzio, poi rivolta uno zaino dicendo al marito Matteo Giunta: “Amore, non riesco a trovare le scarpe”. Pronta la replica: “Amore quali scarpe che te ne sei portate venti paia?”. “Ma no, le scarpe…da ballo”. “Le scarpe da ballo??? Allora… è confermato, vai a Ballando?”. “E’ confermato”. “Yuhu. Devo parlare con il ballerino prima…”, minaccia in maniera scherzosa lui. E lei chiude: “Si vabbè”.

Tredici i personaggi famosi in gara- A commentare le loro esibizioni, come sempre, la giuria composta dalla Presidentessa Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, affiancati dai commentatori Alberto Matano, Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Alla guida, ovviamente, Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli e dalla sua Big Band.

Gli altri concorrenti, da Ossini a Paolantoni

Tra gli altri concorrenti, oltre a Federica Pellegrini che prima di concentrarsi sul ballo sarà emotivamente coinvolta nei Giochi, Massimiliano Ossini, non nuovissimo ai programmi di Milly Carlucci. Il conduttore di Unomattina ha partecipato nel 2006 a Notti sul ghiaccio, che vinse. La cantante Nina Zilli, che vanta 4 partecipazioni al Festival di Sanremo, che in passato ha fatto parte del programma Panariello non esiste ed è stata per tre edizioni giudice di Italia’s Got Talent.

Poi Federica Nargi. Modella, ex velina ha partecipato anche a Pechino Express, Si può fare e Tale e Quale Show. È fidanzata con l’ex calciatore Alessandro Matri, da cui ha avuto due figlie. Quindi il comico Francesco Paolantoni, che aveva già lavorato ne “L’Acchiappatalenti” con Milly Carlucci.

Le reazioni dei tifosi sui social

Tantissime le reazioni sul web: “Ok,finalmente si ragiona…. È arrivata nel cast la più grande!!!!! Tutta l’Italia, ancora una volta, tiferá per te!!! Brava Fede!!!!” e poi: “ono quasi certa che sarai la mia concorrente del cuore !” e anche: “Brava, ci manca alle olimpiadi una come te … non c è pathos. Vedremo a ballando la vera grinta”, oppure. “Un orgoglio nazionale in pista” e ancora. “Impazziscooooooo riprendiamoci la coppa persa a Pechino!!!!! e infine arà il primo anno che guarderò ballando con le stelle”.