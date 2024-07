Olimpiadi Parigi 2024, italiani in gara oggi 28 luglio: debutta l'Italvolley di Velasco e Egonu

Seconda giornata di gare a Parigi 2024. Inizia il proprio cammino all'Olimpiade di quest'anno la squadra di volley femminile, che affronterà la Repubblica Domenica. Di scena anche la campionessa del mondo di judo Odette Giuffrida, e la mountain bike femminile

Rotto il ghiaccio con la prima giornata di gare, le Olimpiadi di Parigi 2024 proseguono il loro cammino con il programma di oggi, domenica 28 luglio che prospetta 12 eventi con in palio delle medaglie. E dove gli italiani potrebbero, si spera, dire la loro.

Parigi 2024, il debutto della Nazionale di volley femminile allenata da Velasco

Anzitutto, le Azzurre di volley fanno il loro esordio ai Giochi di quest’anno affrontando la Repubblica Domenicana. Nel torneo passano alla fase dei quarti di finale le prime due classificate nei gironi, in tutto tre, e le due migliori terze: un obiettivo che dovrà cogliere la Nazionale allenata da Julio Velasco, fresca vincitrice della Nations League. Ma il ct, come riporta l’Ansa, ha spiegato nei giorni scorsi le difficoltà di affrontare un torneo da favoriti: “Siccome abbiamo vinto la Nations League allora adesso dobbiamo vincere l’oro. Ma non è così. Mancini dopo l’Europeo di calcio vinto doveva vincere il Mondiale e non siamo nemmeno andati”.

Esordio anche per il Settebello, che affronta gli Stati Uniti

A proposito di sport di squadra, oggi vedremo in scena per la prima volta in questi giochi anche la nostra Nazionale di pallanuoto maschile. Nel primo pomeriggio all’Aquatics Centre il Settebello del ct Alessandro Campagna affronterà gli Stati Uniti. Ricordiamo che gli Azzurri hanno chiuso la rassegna di Tokyo 2020 al settimo posto, ma quest’anno hanno ottenuto a livello europeo la medaglia di bronzo.

Odette Giuffrida inizia la sua corsa all’oro nello judo

Il programma odierno prevede inoltre l’atteso debutto a Parigi 2024 di Odette Giuffrida. La judoka campionessa del mondo regnante inizierà il proprio cammino nella categoria dei -52 kg con i turni preliminari della mattinata. Per l’atleta romana l’obiettivo è migliorare ulteriormente i risultati nei precedenti Giochi Olimpici, ovvero l’argento di Rio 2016 e il bronzo di Tokyo 2020.

La portabandiera Errigo e le altre atlete del fioretto impegnate oggi

Dopo i colpi di scena nella spada, e non in positivo, l’Italia prova a rifarsi nella scherma femminile con il fioretto. Scattano dalla mattina i trentaduesimi con protagoniste anche le nostre Martina Favaretto, Alice Volpi e la portabandiera della spedizione italiana Arianna Errigo. In vista l’eventuale finale che si svolgerà in serata.

Nel nuoto scendono in vasca Ceccon, Martinenghi e Pilato

Sul fronte del nuoto, segnaliamo Thomas Ceccon impegnato stamane con le batterie dei 100 m dorso assieme a Michele Lamberti: in serata le semifinali. Finale attesa quella dei 100 rana maschili di Martinenghi. Tra gli altri nuotatori impegnati nelle batterie, ricordiamo anche Alessandro Ragaini e Filippo Megli nei 200 m stile libero, Alberto Razzetti nei 400 m misti e Lisa Angiolini e Benedetta Pilato nei 100 farfalla.

Al via il beach volley con i nostri e la prova femminile XC di Mountain Bike

Tornando agli sport di squadra, nel beach volley per la fase a gironi scendono in campo Marta Menegatti e Valentina Gottardi, contro le spagnole Liliana e Paula, ed anche Alex Ranghieri e Adrian Carambula che affronteranno il duo olandese van de Velde-Immers.

A livello individuale citiamo infine la gara di mountain bike femminile, specialità cross country, che vedrà in azione tra le 36 iscritte anche le Azzurre Chiara Teocchi e Martina Berta, e nel surf Leonardo Fioravanti sarà impegnato nel secondo turno sulle coste di Tahiti.

Olimpiadi Parigi 2024, tutti gli italiani in gara oggi domenica 28 luglio

09:00 Beach Volley: fase a gironi, donne (Valentina Gottardi, Marta Menegatti vs Liliana/Paula)

09:00 Pallavolo: fase a gironi, donne (Italia – Rep. Dominicana)

09:15 Tiro Sportivo: 10m carabina ad aria donne, qualificazione (Barbara Gambaro)

09:30 Tiro Sportivo: 10m pistola ad aria uomini, finale (ev. Federico Nilo Maldini, Paolo Monna)

10:00 Beach Volley; fase a gironi, uomini (Alex Ranghieri, Adrian Carambula vs van de Velde/Immers)

10:00 Judo: -66kg uomini, turni preliminari (Matteo Piras)

10:00 Judo, -52kg donne, turni preliminari (Odette Giuffrida)

10:10 Canottaggio: Due di coppia donne, ripescaggi (ev. Stefania Gobbi, Clara Guerra)

10:20 Canottaggio: Due di coppia uomini, ripescaggi (ev. Giovanni Codato, Davide Comini)

10:25 Scherma: Fioretto individuale donne, trentaduesimi (Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi)

10:25 Scherma: Spada individuale uomini, trentaduesimi (Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara)

10:30 Sport Equestri: Concorso completo a squadre e individuale, cross country (Evelina Bertoli, Emiliano Portale, Giovanni Ugolotti)

11:00 Canottaggio: Due senza uomini, batterie: (Giovanni Codato, Davide Comini)

11:00 Nuoto: 200m stile libero uomini, batterie (Alessandro Ragaini, Filippo Megli)

11:00 Nuoto: 400m misti uomini, batterie (Alberto Razzetti)

11:00 Nuoto: 100m rana donne, batterie (Lisa Angiolini, Benedetta Pilato)

10:00 Nuoto: 100m dorso uomini, batterie (Thomas Ceccon, Michele Lamberti)

11:15 Tiro Sportivo: 10m carabina ad aria uomini, qualificazione (Edoardo Bonazzi, Danilo Dennis Sollazzo)

11:30 Tennistavolo: singolare donne, trentaduesimi di finale (Debora Vivarelli, vs Hayata Hina)

11:40 Ginnastica artistica: Qualificazioni donne, suddivisione 2 (Angela Andreoli, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Giorgia Villa)

12:00 Tennis: singolare uomini, primo turno (Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori)

12:00 Tennis: singolare donne, primo turno (Lucia Bronzetti, Sara Errani)

12:00 Tennis: doppio uomini, primo turno (Luciano Darderi e Lorenzo Musetti)

12:00 Tennis: doppio donne, primo turno (Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto)

12:00 Vela: iQFOiL uomini (Nicolò Renna)

12:00 Vela: iQFOiL donne (Marta Maggetti)

12:00 Vela: 49er FX donne (Giorgia Bertuzzi, Jana Germani)

12:00 Canottaggio: 2 di coppia pesi leggeri uomini, batterie (Stefano Oppo, Gabriel Soares)

12:50 Canottaggio: 4 senza uomini, batterie (Giovanni Abagnale, Nicholas Kohl, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino)

14:10 Ciclismo Mountain bike: corsa donne (Martina Berta, Chiara Teocchi)

15:00 Pallanuoto: turno preliminare, uomini (Italia – Stati Uniti)

15:30 Canoa slalom: K1 donne, semifinale (ev. Stefanie Horn)

16:34 Pugilato: 92kg uomini, ottavi (Aziz Abbes Mouhiidine, vs Lazizbek Mullojonov)

16:50 Pugilato: 50kg donne, sedicesimi (Giordana Sorrentino, vs Nazym Kyzaibay)

17:19 Judo: -66kg uomini, gare per medaglie (ev. Matteo Piras)

17:45 Canoa slalom: K1 donne, finale (ev. Stefanie Horn)

17:49 Judo: -52kg donne, gare per medaglie (ev. Odette Giuffrida)

20:30 Nuoto: 400m misti uomini, finale (ev. Alberto Razzetti)

20:45 Nuoto: 100m farfalla donne, finale (ev. Viola Scotto di Carlo, Costanza Cocconcelli)

20:50 Scherma: Fioretto individuale donne, gare per medaglie (ev. Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi)

20:51 Nuoto: 200m stile libero uomini, semifinali (ev. Alessandro Ragaini, Filippo Megli)

21:15 Nuoto: 100m rana donne, semifinali (ev. Lisa Angiolini, Benedetta Pilato)

21:20 Scherma: Spada individuale uomini, gare per medaglie (ev. Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara)

21:37 Nuoto: 100m dorso uomini, semifinali (ev. Thomas Ceccon, Michele Lamberti)

21:54 Nuoto: 100m rana uomini, finale (ev. Nicolò Martinenghi, Ludovico Viberti)

23:38 Surf: turno 2 uomini (Leonardo Fioravanti)