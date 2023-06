Pentathlon moderno: Micheli vince la Coppa del mondo e va a Parigi 2024

L'azzurra, campionessa del mondo in carica, ha staccato il pass per le Olimpiadi del prossimo anno in Francia

03-06-2023 12:34

Elena Micheli mette tutte in fila ad Ankara, in Turchia, nelle finali di Coppa del mondo 2023 di pentathlon moderno. L’atleta dei Carabinieri, campionessa iridata in carica, stacca anche il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, riservato solo alla vincitrice. Un’altra italiana, Alice Sotero (Fiamme Azzurre) si piazza quarta.

Nella finale si ripartiva con i punti del ranking round di scherma disputato per le semifinali: Elena Micheli ricominciava dunque dal sesto posto con 225 punti, Sotero era dodicesima con 210 punti. In testa la francese Marie Oteiza a 245. La rimonta dell’azzurra è iniziata con l’equitazione: 300 punti contro i 286 di Alice Sotero. Il bonus round di schema ha portato a Micheli altri 4 punti grazie a due assalti vinti. Nella prova di nuoto, prima Alice Sotero con 2.10.94, pari a 289 punti, seconda Elena Micheli in 2.14.77 per 281 punti.

Il laser run è stata l’apoteosi per Micheli. Partita con 12 secondi di svantaggio da Oteiza, ha rimontato e ha resistito al ritorno della padrona di casa Ilke Ozyuksel, bronzo ai Mondiali del 2022 vinti dall’azzura, e di Alice Sotero. Il nono crono con 12.13.90 è sufficiente all’italiana per incamerare 567 punti e chiudere a 1.377. Al secondo turno la turca Ozyuksel, 1.374, quindi la francese Oteiza, bronzo con 1.373 punti. A 1.371 Sotero.