Olimpiadi, Ganna e Mattarella: siparietto virale dopo la crono d'argento. A Vignone maxischermo ed estasi

Secondo posto a cronometro per TopGanna e il primo a congratularsi con l'azzurro è il presidente Mattarella. Il dialogo tra i due ha subito fatto il giro del web

Filippo Ganna medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo la prova di ciclismo a cronometro: Sergio Mattarella era lì, all’arrivo, noncurante della scaramanzia. A Vignone, invece, il paese natale di Filippo, tutti davanti al maxischermo. Poi, manco a dirlo, è esploso il festone.

Il Presidente è stato il primo a celebrare l’italiano e il siparietto è diventato presto virale. Solo quel mostro privo di punti deboli che risponde al nome di Remco Evenepoel ha fatto meglio di TopGanna. Sapevamo già: l’oro sarebbe stato possibile solo con una concatenazione di cause concomitanti: il capolavoro di Filippo e la debacle di Remco. Anche per questo – non poteva fare più di così, l’azzurro – è un secondo posto che vale troppo di più.

Filippo e il Presidente all’arrivo

Il Capo di Stato ci sta facendo entusiasmare: gli applausi sotto la pioggia alla spedizione tricolore nel corso dell’inaugurazione con un impermeabile striminzito poggiato sulle spalle (ma era come non averlo).

Poi s’è materializzato a Pont Alexander III, piantato all’arrivo della crono su strada. Filippo è partito alle 17.20 e si è presentato al traguardo poco prima delle 18.

Il siparietto tra Mattarella e TopGanna

Ganna ha impiegato 36’26’’ per coprire i 32,4 chilometri della prova. S’è trovato davanti il volto di Mattarella: sorridente, orgoglioso, grato.

Bravo

ha detto a Ganna allungandogli la mano per stringerla; Filippo l’ha chiusa nella stretta e – a proposito di quell’oro sfumato – ha ribattuto a mo’ di scusa:

Non sono proprio un drago sul bagnato. Ci abbiamo provato.

Ancora Mattarella:

Bene, bene, dai.

14 secondi tra Evenepoel e Ganna

L’oro. Ci ha provato da matti, Ganna. Aveva quell’ambizione lì ma l’obiettivo era complesso perché se hai un certo Evenepoel come avversario diretto capita che arrivargli immediatamente dietro – 14’’ di distacco tra i due, Ganna ha limitato i danni alla grandissima – sia tutt’altro che una sconfitta. Lo abbiamo visto, chilometro dopo chilometro: Ganna in grande condizione di forma, ha dato tutto quello che aveva.

Ho un po’ di rammarico ma a battermi non è stato un signor nessuno ma un fuoriclasse.

Vignone, la città di Filippo: è qui la festa

Il paese natio di Filippo sta in un trittico geografico che include il Verbano-Cusio-Ossola: in suo onore, il fan club Top Ganna organizza cose e definisce iniziative proprio per supportare Filippo.

Anche da lontano si trasmette che è una bellezza e si percepisce alla grande. Tutti davanti al maxischermo, poi s’è solo pensato a far festa. E, tra i meriti riconosciuti al belga e una coda di emozione fortissima, c’è anche spazio per qualche rimpianto: senza la pioggia e su strada asciutta, chissà.