Le gare in programma oggi alle Olimpiadi. Tutte le competizioni del 27 Luglio

Parigi, 27 Luglio. Gli orari e la scaletta di tutte le gare che si disputano oggi alle Olimpiadi: discipline, specialità e fasi dei tornei

Dopo la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Parigi si comincia a fare sul serio con le gare. Una parte del programma olimpico è già cominciato nei giorni scorsi ma dalla giornata di oggi si cominciano anche ad assegnare le prime medaglie olimiche. Si scende in acqua per le gare di canottaggio, ma ci sono al via anche le competizioni di judo e soprattutto della scherma, disciplina che ha sempre regalato all’Italia grandi soddisfazioni nell’avventura a cinque cerchi. Al via anche il torneo di tennis con la coppia formata da Alcaraz e Nadal.

L’Italia può subito cullare speranze di medaglia con la prova a cronometro di ciclismo maschile che vede ai nastri di partenza Filippo Ganna. “Top” è uno specialista delle gare contro il tempo e il percorso scelto dagli organizzatori sembra favorire le sue caratteristiche.

08:30 Badminton B.He-K.Az Zahra Gruppo N F 08:30 Badminton Mammeri/Mammeri-Seo/Chae Gruppo B MX 08:30 Badminton Gai/Chiu-Huang/Feng Gruppo D MX 09:00 Canottaggio Singolo (M) Preliminare M 09:00 Pallamano Spagna-Slovenia Gruppo A M 09:00 Pallavolo Giappone-Germania Gruppo C M 09:00 Tiro Sportivo Carabina ad aria compressa 10m (X) Qualificazioni MX 09:12 Canottaggio Singolo (M) Preliminare M 09:20 Badminton Dong/Yakura-Liang/Wang Gruppo A M 09:20 Badminton J.Yeo-D.Yavarivafa Gruppo I F 09:20 Badminton Toh/Chen-Tan/Hee Gruppo D MX 09:24 Canottaggio Singolo (M) Preliminare M 09:30 Equitazione Concorso Completo a Squadre Dressage MX 09:30 Equitazione Concorso Completo Individuale Dressage Gruppo 1 MX 09:36 Canottaggio Singolo (M) Preliminare M 09:48 Canottaggio Singolo (M) Preliminare M 10:00 Canottaggio Singolo (M) Preliminare M 10:00 Hockey su prato Regno Unito-Spagna Gruppo A M 10:00 Judo J.Katz-A.Carlino 1. Giornata M 10:00 Judo Z.Guo-M.Laborde 1. Giornata F 10:00 Scherma N.Diongue-A.Hussein 1. Giornata F 10:00 Scherma M.Doig Calderon-K.Abdul Rahman 1. Giornata F 10:00 Scherma T.Uwihoreye-M.Yoshimura 1. Giornata F 10:00 Scherma S.Gaber-N.Ehab 1. Giornata F 10:08 Judo D.Khalmatov-D.Ruziev 1. Giornata M 10:08 Judo H.Lee-T.Babulfath 1. Giornata F 10:10 Badminton Chia/Soh-Lane/Vendy Gruppo A M 10:10 Badminton Tan/Thinaah-Chen/Jia Gruppo A F 10:10 Badminton Puavar./Taerat.-Tabeling/Piek Gruppo B MX 10:12 Canottaggio Singolo (F) Preliminare F 10:16 Judo Y.Smetov-T.Tsjakadoea 1. Giornata M 10:16 Judo L.Aliyeva-K.Kurbonova 1. Giornata F 10:24 Canottaggio Singolo (F) Preliminare F 10:24 Judo J.Moreno-J.Verstraten 1. Giornata M 10:24 Judo N.Tsunoda-N.Ferreira 1. Giornata F 10:25 Scherma F.Cauchon-P.Di Tella 1. Giornata M 10:25 Scherma M.Fotouhi-G.Zea 1. Giornata M 10:30 Hockey su prato Belgio-Irlanda Gruppo B M 10:30 Tiro Sportivo Carabina ad aria compressa 10m (X) 3. Posizione MX 10:30 Tiro Sportivo Pistola ad Aria Compressa 10m (M) Qualificazioni M 10:32 Judo S.Sancho-M.Augusto 1. Giornata M 10:32 Judo J.Solis-G.Whitebooi 1. Giornata F 10:36 Canottaggio Singolo (F) Preliminare F 10:40 Judo A.Kisoka-Y.Wolczak 1. Giornata M 10:40 Judo S.Boukli-T.Beder 1. Giornata F 10:48 Canottaggio Singolo (F) Preliminare F 10:48 Judo H.Makabr-A.McKenzie 1. Giornata M 10:48 Judo T.Hoang-O.Bedioui 1. Giornata F 10:50 Scherma G.Rizzi-A.Klasik 2. Giornata F 10:50 Scherma S.Song-M.Swatowska 2. Giornata F 10:50 Scherma N.N.-N.N. 2. Giornata F 10:50 Scherma N.N.-N.N. 2. Giornata F 10:50 Scherma N.N.-N.N. 2. Giornata F 10:50 Scherma N.N.-N.N. 2. Giornata F 10:56 Judo Y.Samy-A.Enkhtaivan 1. Giornata M 10:56 Judo B.Bavuudorj-K.Esposito 1. Giornata F 11:00 Badminton Y.Shi-S.Opti Gruppo A M 11:00 Badminton K.Vitidsarn-G.Paul Gruppo C M 11:00 Badminton Matsum./Nagaha.-Rahayu/Ramadha. Gruppo A F 11:00 Canottaggio Singolo (F) Preliminare F 11:00 Ginnastica Anelli (M) Qualificazioni M 11:00 Ginnastica Cavallo Con Maniglie (M) Qualificazioni M 11:00 Ginnastica Concorso (M) Gruppo di Qualificazione 1 M 11:00 Ginnastica Corpo Libero (M) Qualificazioni M 11:00 Ginnastica Sbarra (M) Qualificazioni M 11:00 Ginnastica Volteggio (M) Qualificazioni M 11:00 Ginnastica Squadra (M) Qualificazioni M 11:00 Ginnastica Volteggio (M) Qualificazioni M 11:00 Nuoto 100m Farfalla (F) Preliminare F 11:00 Pallacanestro Australia-Spagna Gruppo A M 11:00 Pallamano Ungheria-Egitto Gruppo B M 11:00 Tuffi Trampolino 3m Sincro (F) decisione F 11:03 Nuoto 100m Farfalla (F) Preliminare F 11:04 Judo S.Zulu-W.-j.Kim 1. Giornata M 11:04 Judo K.Wong-K.Tanzer 1. Giornata F 11:06 Nuoto 100m Farfalla (F) Preliminare F 11:08 Tiro Sportivo Carabina ad aria compressa 10m (X) Finale MX 11:09 Nuoto 100m Farfalla (F) Preliminare F 11:12 Canottaggio Singolo (F) Preliminare F 11:12 Judo C.Costa-K.Menz 1. Giornata F 11:12 Nuoto 400m Stile Libero (F) Preliminare F 11:15 Scherma P.Brunner-H.Husisian 2. Giornata F 11:15 Scherma Y.M.Kang-N.Differt 2. Giornata F 11:15 Scherma V.Kharkova-M.Guzzi Vincent 2. Giornata F 11:15 Scherma J.Tang-E.Muhari 2. Giornata F 11:18 Nuoto 400m Stile Libero (F) Preliminare F 11:20 Judo G.Narvaez-V.Aymard 1. Giornata F 11:24 Nuoto 400m Stile Libero (F) Preliminare F 11:28 Judo A.Abuzhakynova-S.Rishony 1. Giornata F 11:30 Canottaggio Due di Coppia (M) Preliminare M 11:30 Nuoto 100m Rana (M) Preliminare M 11:33 Nuoto 100m Rana (M) Preliminare M 11:36 Judo C.Lin-E.Lasso 1. Giornata F 11:36 Nuoto 100m Rana (M) Preliminare M 11:39 Nuoto 100m Rana (M) Preliminare M 11:40 Canottaggio Due di Coppia (M) Preliminare M 11:40 Scherma A.Ndolo-O.Kryvytska 2. Giornata F 11:40 Scherma C.Vitalis-R.Knapik-Miazga 2. Giornata F 11:40 Scherma R.Fiamingo-A.Cebula 2. Giornata F 11:40 Scherma H.Lee-S.Yu 2. Giornata F 11:42 Nuoto 100m Rana (M) Preliminare M 11:44 Judo M.Nikolic-M.Stangar 1. Giornata F 11:45 Nuoto 400m Stile Libero (M) Preliminare M 11:50 Canottaggio Due di Coppia (M) Preliminare M 11:51 Nuoto 400m Stile Libero (M) Preliminare M 11:52 Judo L.Martinez Abel-M.Vargas Ley 1. Giornata F 11:57 Nuoto 400m Stile Libero (M) Preliminare M 12:00 Canottaggio Due di Coppia (F) Preliminare F 12:00 Equitazione Concorso Completo Individuale Dressage Gruppo 2 MX 12:00 Skateboard Street (M) Preliminare M 12:00 Tennis L. Darderi-T. Paul 1. Giornata M 12:00 Tennis J. Draper-K. Nishikori 1. Giornata M 12:00 Tennis Koepfer/Struff-Mektic/Pavic 1. Giornata M 12:00 Tennis A. Bogdan-J. Paolini 1. Giornata F 12:00 Tennis A. Kalinina-A. Rus 1. Giornata F 12:00 Tennis E. Navarro-J. Grabher 1. Giornata F 12:00 Tennis K. Muchova-L. Fernandez 1. Giornata F 12:00 Tennis P. Martić-C. Bucsa 1. Giornata F 12:00 Tennis J. Ostapenko-C. Osorio 1. Giornata F 12:00 Tennis N. Podoroska-D. Parry 1. Giornata F 12:00 Tennis I. Świątek-I. Begu 1. Giornata F 12:00 Tennis I. Świątek-I. Begu 1. Giornata F 12:03 Nuoto 400m Stile Libero (M) Preliminare M 12:05 Scherma R.Xiao-N.Moellhausen 2. Giornata F 12:05 Scherma D.Bezhura-A.Mallo 2. Giornata F 12:09 Nuoto 400m Stile Libero (M) Preliminare M 12:10 Canottaggio Due di Coppia (F) Preliminare F 12:15 Nuoto 4×100m Stile Libero (F) Preliminare F 12:20 Canottaggio Due di Coppia (F) Preliminare F 12:21 Nuoto 4×100m Stile Libero (F) Preliminare F 12:26 Nuoto 4 × 100 m Stile Libero (M) Preliminare M 12:30 Canottaggio Quattro di Coppia (M) Preliminare M 12:30 Scherma N.N.-N.N. 2. Giornata M 12:30 Scherma N.N.-N.N. 2. Giornata M 12:30 Scherma C.Heathcock-S.Park 2. Giornata M 12:30 Scherma S.Oh-E.Girault 2. Giornata M 12:30 Scherma L.Samele-S.Gordon 2. Giornata M 12:30 Tiro Sportivo Pistola ad Aria Compressa 10m (F) Qualificazioni F 12:32 Nuoto 4 × 100 m Stile Libero (M) Preliminare M 12:40 Canottaggio Quattro di Coppia (M) Preliminare M 12:45 Hockey su prato Paesi Bassi-Sudafrica Gruppo A M 12:50 Canottaggio Quattro di Coppia (F) Preliminare F 12:55 Scherma M.Saron-M.Pianfetti 2. Giornata M 12:55 Scherma C.Shen-M.Gallo 2. Giornata M 12:55 Scherma K.Yoshida-A.Pakdaman 2. Giornata M 12:55 Scherma E.Yildirim-L.Curatoli 2. Giornata M 13:00 Canottaggio Quattro di Coppia (F) Preliminare F 13:00 Pallavolo Italia-Brasile Gruppo B M 13:00 Skateboard Street (M) Preliminare M 13:00 Tennistavolo W.Jang-D.Gonzalez 1. Giornata M 13:00 Tennistavolo D.Jorgić-I.Quek 1. Giornata M 13:15 Hockey su prato Australia-Argentina Gruppo B M 13:15 Tennis H. Habib-C. Alcaraz 1. Giornata M 13:15 Tennis F. Auger-Al.-M. Giron 1. Giornata M 13:15 Tennis M. Navone-N. Borges 1. Giornata M 13:15 Tennis N. Djokovic-M. Ebden 1. Giornata M 13:15 Tennis Balaji/Bopanna-Roger/Reboul 1. Giornata M 13:15 Tennis B. Andreescu-C. Tauson 1. Giornata F 13:15 Tennis B. Haddad-V. Gracheva 1. Giornata F 13:15 Tennis L. Pigossi-D. Yastremska 1. Giornata F 13:15 Tennis E. Cocciaretto-D. Shnaider 1. Giornata F 13:20 Scherma M.Szabo-Y.Alshamlan 2. Giornata M 13:20 Scherma F.Ferjani-B.Gu 2. Giornata M 13:20 Scherma B.Apithy-A.Szatmari 2. Giornata M 13:20 Scherma A.Moataz-M.Amer 2. Giornata M 13:20 Tennis T. Griekspoor-C. Norrie 1. Giornata M 13:20 Tennis Bolelli/Vavass.-Carreno/Granol. 1. Giornata M 13:20 Tennis L. Siegemund-D. Collins 1. Giornata F 13:30 Pallacanestro Germania-Giappone Gruppo B M 13:45 Scherma M.Rahbari-S.Patrice 2. Giornata M 13:45 Scherma C.Gemesi-E.Dershwitz 2. Giornata M 13:45 Scherma F.Arfa-A.Szilagyi 2. Giornata M 14:00 Badminton Yeung/Yeung-Stoeva/Stoeva Gruppo B F 14:00 Badminton Xu/Xu-Liu/Tan Gruppo B F 14:00 Badminton Lee/Ye-Tang/Tse Gruppo C MX 14:00 Beach Volley Partain/Benesh-Alayo/Díaz Gruppo D M 14:00 Pallamano Croazia-Giappone Gruppo A M 14:00 Pallanuoto Paesi Bassi-Ungheria Gruppo A F 14:00 Skateboard Street (M) Preliminare M 14:10 Scherma N.N.-N.N. Ottavi di finale F 14:10 Scherma N.N.-N.N. Ottavi di finale F 14:10 Scherma N.N.-N.N. Ottavi di finale F 14:10 Scherma N.N.-N.N. Ottavi di finale F 14:10 Scherma N.N.-N.N. Ottavi di finale F 14:10 Scherma N.N.-N.N. Ottavi di finale F 14:10 Scherma N.N.-N.N. Ottavi di finale F 14:10 Scherma N.N.-N.N. Ottavi di finale F 14:30 Ciclismo Cronometro (F) decisione F 14:30 Rugby Nuova Zelanda-Argentina Turno di Classificazione 5-8 M 14:30 Tennis T. Machac-Z. Zhang 1. Giornata M 14:30 Tennis Z. Bergs-S. Tsitsipas 1. Giornata M 14:30 Tennis R. Haase-S. Ofner 1. Giornata M 14:30 Tennis Chan/Chan-Krejci./Siniak. 1. Giornata F 14:35 Tennis Y. Putintseva-M. Kostyuk 1. Giornata F 14:35 Tennis C. Garcia-J. Cristian 1. Giornata F 14:35 Tennis Kichen./Kichen.-Wang/Zheng 1. Giornata F 14:35 Tennis Alexandr./Vesn.-Muchova/Noskova 1. Giornata F 14:40 Tennis M. Echargui-D. Evans 1. Giornata M 14:40 Tennis A. Schmiedlova-K. Boulter 1. Giornata F 14:50 Badminton Alfian/Ardianto-Lamsfuß/Seidel Gruppo C M 14:50 Badminton S.Katethong-J.Vieira Gruppo D F 14:50 Badminton G.Kim-J.Scholtz Gruppo H F 14:55 Skateboard Street (M) Preliminare M 15:00 Beach Volley Åhman/Hellvig-Carrac./Nicola. Gruppo A M 15:00 Calcio Argentina-Iraq Gruppo B M 15:00 Calcio Rep. Dom.-Spagna Gruppo C M 15:00 Rugby Irlanda-Stati Uniti Turno di Classificazione 5-8 M 15:00 Scherma N.N.-N.N. Ottavi di finale M 15:00 Scherma N.N.-N.N. Ottavi di finale M 15:00 Scherma N.N.-N.N. Ottavi di finale M 15:00 Scherma N.N.-N.N. Ottavi di finale M 15:00 Scherma N.N.-N.N. Ottavi di finale M 15:00 Scherma N.N.-N.N. Ottavi di finale M 15:00 Scherma N.N.-N.N. Ottavi di finale M 15:00 Scherma N.N.-N.N. Ottavi di finale M 15:00 Canoa C-Slalom Singolo (M) Preliminare M 15:00 Tennis A. Bublik-T. Fritz 1. Giornata M 15:00 Tennistavolo K.Jha-V.Ursu Preliminari M 15:00 Tennistavolo S.Hanffou-C.Edghill Preliminari F 15:00 Tennistavolo K.Węgrzyn-F.Ali Preliminari F 15:30 Equitazione Concorso Completo Individuale Dressage Gruppo 3 MX 15:30 Ginnastica Concorso (M) Gruppo di Qualificazione 2 M 15:30 Pugilato H.Huang-B.Gojkovic 1. Giornata F 15:30 Pugilato N.N.-N.N. 1. Giornata M 15:30 Rugby Sudafrica-Francia Semifinali M 15:35 Pallanuoto Grecia-Stati Uniti Gruppo B F 15:40 Badminton Kim/Jeong-Mentari/Rivaldy Gruppo A MX 15:40 Badminton Gicquel/Delure-Huang/Zheng Gruppo A MX 15:45 Tennis Carle/Podoroska-Maria/Korpatsch 1. Giornata F 15:45 Tennistavolo H.Desai-Z.Abo Yaman Preliminari M 15:45 Tennistavolo I.Diaw-S.Shrestha Preliminari M 15:45 Tennistavolo Z.Zeng-M.Sahakian Preliminari F 15:46 Pugilato J.Jitpong-S.Cirkovic 1. Giornata F 15:50 Scherma N.N.-N.N. Quarti di finale F 15:50 Scherma N.N.-N.N. Quarti di finale F 15:50 Scherma N.N.-N.N. Quarti di finale F 15:50 Scherma N.N.-N.N. Quarti di finale F 15:50 Canoa K-Slalom Singolo (F) Preliminare F 15:50 Tennis R. Hijikata-D. Medvedev 1. Giornata M 15:50 Tennis S. Wawrinka-P. Kotov 1. Giornata M 15:50 Tennis C. Eubanks-B. Hassan 1. Giornata M 15:50 Tennis Musetti/Darderi-Jarry/Tabilo 1. Giornata M 15:50 Tennis Dabrow./Fernan.-Burel/Gracheva 1. Giornata F 15:50 Tennis Yuan/Zhang-Haddad/Stefani 1. Giornata F 15:55 Tennis Errani/Paolini-Routliffe/Sun 1. Giornata F 16:00 Pallamano Norvegia-Argentina Gruppo B M 16:00 Rugby Figi-Australia Semifinali M 16:00 Tennis Gille/Vliegen-Fils/Humbert 1. Giornata M 16:02 Pugilato N.Uktamova-Y.Ayyad 1. Giornata F 16:15 Scherma N.N.-N.N. Quarti di finale M 16:15 Scherma N.N.-N.N. Quarti di finale M 16:15 Scherma N.N.-N.N. Quarti di finale M 16:15 Scherma N.N.-N.N. Quarti di finale M 16:18 Pugilato F.Epenisa-T.Ha 1. Giornata F 16:20 Tennis Gauff/Pegula-Perez/Saville 1. Giornata F 16:30 Badminton Corvee/Labar-Rankir./Shetty Gruppo C M 16:30 Rugby Giappone-Uruguay 11° Posizione M 16:30 Tennistavolo Wang/Sun-Assar/Meshref Ottavi di finale MX 16:30 Tennistavolo Qiu/Mittelham-Shin/Lim Ottavi di finale MX 16:30 Tennistavolo Ionescu/Szocs-Jee/Lum Ottavi di finale MX 16:30 Tennistavolo Kim/Ri-Hayata/Harimoto Ottavi di finale MX 16:32 Ciclismo Cronometro (M) decisione M 16:34 Pugilato M.Palacios Espi-A.Alexiusson 1. Giornata F 16:50 Pugilato S.Wu-Y.Oh 1. Giornata F 17:00 Calcio Ucraina-Marocco Gruppo B M 17:00 Calcio Uzbekistan-Egitto Gruppo C M 17:00 Hockey su prato Germania-Francia Gruppo A M 17:00 Pallavolo Polonia-Egitto Gruppo B M 17:00 Rugby Samoa-Kenya 9ª Posizione M 17:00 Skateboard Street (M) Finale M 17:06 Pugilato B.Usmonov-R.Rosenov 1. Giornata M 17:15 Pallacanestro Francia-Brasile Gruppo B M 17:15 Tennistavolo Wong/Doo-Ecseki/Madarasz Ottavi di finale MX 17:15 Tennistavolo Takahashi/Ishiy-Robles/Xiao Ottavi di finale MX 17:15 Tennistavolo Karlsson/Källbe-Campos/Fonsec. Ottavi di finale MX 17:15 Tennistavolo Yuan/Lebrun-Chen/Yun-Ju Ottavi di finale MX 17:18 Judo N.N.-N.N. 3. Posizione F 17:22 Pugilato O.Al-Kasbeh-D.Clancy 1. Giornata M 17:28 Judo N.N.-N.N. 3. Posizione F 17:30 Hockey su prato India-Nuova Zelanda Gruppo B M 17:38 Judo N.N.-N.N. Finale F 17:38 Pugilato W.Jongjoho-C.Pinales 1. Giornata M 17:49 Judo N.N.-N.N. 3. Posizione M 17:59 Judo N.N.-N.N. 3. Posizione M 18:00 Beach Volley Xue/Xia-A.d.Solar/Clanc Gruppo B F 18:00 Rugby N.N.-N.N. 7. Posizione M 18:09 Judo N.N.-N.N. Finale M 18:24 Equitazione Concorso Completo Individuale Dressur Gesamt MX 18:30 Pallanuoto Spagna-Francia Gruppo B F 18:30 Rugby N.N.-N.N. 5. Posizione M 19:00 Beach Volley Stein/Wanderley-Abicha/Elgraoui Gruppo D M 19:00 Calcio Nuova Zelanda-Stati Uniti Gruppo A M 19:00 Calcio Israele-Paraguay Gruppo D M 19:00 Pallamano Germania-Svezia Gruppo A M 19:00 Scherma N.N.-N.N. Semifinali F 19:00 Scherma N.N.-N.N. Semifinali F 19:00 Surf Surf (M) Batteria – 1° Turno M 19:00 Tennis Gonzal./Molteni-Alcaraz/Nadal 1. Giornata M 19:30 Badminton Jomkoh/Kedren-Pop./Pop. Gruppo B M 19:30 Badminton A.Yamaguchi-T.Thuzar Gruppo C F 19:30 Badminton Z.Beiwen-T.Ho Gruppo K F 19:30 Rugby P. SF 1-P. SF 2 3. Posizione M 19:36 Surf Surf (M) Batteria – 1° Turno M 19:45 Hockey su prato Argentina-Stati Uniti Gruppo B F 19:45 Rugby Vinc. SF 1-Vinc. SF 2 Finale M 19:50 Scherma N.N.-N.N. Semifinali M 19:50 Scherma N.N.-N.N. Semifinali M 20:00 Ginnastica Concorso (M) Gruppo di Qualificazione 3 M 20:00 Pugilato C.Davison-H.Akbas 1. Giornata F 20:00 Tennistavolo C.Nuytinck-T.Möregår 1. Giornata M 20:00 Tennistavolo O.Omotayo-N.Alamiyan 1. Giornata M 20:00 Tennistavolo E.Samara-S.Brateyko 1. Giornata F 20:00 Tennistavolo Tommy-A.Wang 1. Giornata F 20:05 Pallanuoto Australia-Cina Gruppo A F 20:12 Surf Surf (M) Batteria – 1° Turno M 20:15 Hockey su prato Paesi Bassi-Francia Gruppo A F 20:16 Pugilato E.Munguntsetseg-S.Charaabi 1. Giornata F 20:20 Badminton Kim/Kong-Crasto/Ponnappa Gruppo C F 20:20 Badminton Mapasa/Yu-Matsuyama/Shida Gruppo C F 20:20 Badminton Fruerg./Thyges.-Baek/Lee Gruppo D F 20:20 Tennis N. Osaka-A. Kerber 1. Giornata F 20:32 Pugilato P.Pawar-T.Vo 1. Giornata F 20:33 Nuoto 100m Farfalla (F) Semifinali F 20:39 Nuoto 100m Farfalla (F) Semifinali F 20:40 Scherma N.N.-N.N. 3. Posizione F 20:42 Nuoto 400m Stile Libero (M) Finale M 20:45 Tennistavolo L.Mladenovic-J.Groth 1. Giornata M 20:45 Tennistavolo M.Bouloussa-T.Pucar 1. Giornata M 20:45 Tennistavolo A.Diaz-I.Lupulesku 1. Giornata F 20:45 Tennistavolo B.Eerland-H.Goda 1. Giornata F 20:48 Pugilato A.Mesiano-G.Ozer 1. Giornata F 20:48 Surf Surf (M) Batteria – 1° Turno M 20:52 Nuoto 400m Stile Libero (F) Finale F 21:00 Calcio Francia-Guinea Gruppo A M 21:00 Calcio Giappone-Mali Gruppo D M 21:00 Pallacanestro Grecia-Canada Gruppo A M 21:00 Pallamano Danimarca-Francia Gruppo B M 21:00 Pallavolo Stati Uniti-Argentina Gruppo C M 21:04 Pugilato T.Somnuek-D.Sadiku 1. Giornata F 21:05 Scherma N.N.-N.N. 3. Posizione M 21:10 Badminton N.Nguyen-M.Zilberman Gruppo P M 21:10 Badminton P.Dahal-V.Axelsen Gruppo P M 21:10 Badminton Lee/Wang-Hoki/Kobayashi Gruppo D M 21:15 Nuoto 100m Rana (M) Semifinali M 21:20 Pugilato E.Mossely-J.Gonzalez 1. Giornata F 21:21 Nuoto 100m Rana (M) Semifinali M 21:24 Surf Surf (M) Batteria – 1° Turno M 21:30 Scherma N.N.-N.N. Finale F 21:30 Tennistavolo K.Gerassimenko-N.Burgos 1. Giornata M 21:30 Tennistavolo M.Madrid-D.Ovtcharov 1. Giornata M 21:30 Tennistavolo P.Pavade-N.Shahsavari 1. Giornata F 21:30 Tennistavolo J.Shao-S.de Nutte 1. Giornata F 21:34 Nuoto 4×100m Stile Libero (F) Finale F 21:36 Pugilato E.Alvarez Borge-J.Ume 1. Giornata M 21:44 Nuoto 4 × 100 m Stile Libero (M) Finale M 21:52 Pugilato B.Mukhammedsaby-O.Ibarreche Con 1. Giornata M 21:55 Scherma N.N.-N.N. Finale M 22:00 Badminton Kral/Mendrek-Kang/Seo Gruppo B M 22:00 Badminton Astrup/Rasmusse-Chiu/Yuan Gruppo D M 22:00 Badminton Kititha./Prajo.-Lambert/Tran Gruppo D F 22:00 Beach Volley Nuss/Kloth-Bansley/Bukovec Gruppo B F 22:00 Surf Surf (M) Batteria – 1° Turno M 22:08 Pugilato K.Aykutsun-S.Cavallaro 1. Giornata M 22:15 Tennistavolo E.Ionescu-Q.Aruna 1. Giornata M 22:15 Tennistavolo A.Mino-F.Luu 1. Giornata M 22:15 Tennistavolo S.Altinkaya-X.L.Ni 1. Giornata F 22:15 Tennistavolo G.Pota-X.Shan 1. Giornata F 22:36 Surf Surf (M) Batteria – 1° Turno M 23:00 Beach Volley Nicolai/Cottaf.-Younousse/Tijan Gruppo A M 23:12 Surf Surf (M) Batteria – 1° Turno M 23:48 Surf Surf (F) Batteria – 1° Turno F unknown Badminton L.Sen-K.Cordon Gruppo L M unknown Badminton J.Carraggi-J.Christie Gruppo L M

