Clamoroso Tommaso Marini eliminato nel fioretto, i Mondiali di scherma 2025 perdono il campione uscente

In corso i Mondiali di scherma con i nostri azzurri e le azzurre impegnati per difendere il primato italiano in uno sport dove hanno fatto scuola Valentina Vezzali e Giovanna Trillini

Ultimo aggiornamento: 23-07-2025 12:50











Elisabetta D'Onofrio Giornalista e content creator Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.