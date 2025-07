Mondiali scherma, Fiamingo e Santucci si fermano ai quarti: giornata nera per l’Italia dopo i flop di Macchi e Marini

Giornata nera per i colori italiani ai Mondiali di scherma, dove i vari azzurri impegnati tra fioretto e spada non hanno ottenuto nemmeno una medaglia

Seconda giornata dei Mondiali di scherma in corso a Tbilisi deludente per i colori azzurri, che non sono riusciti a conquistare nemmeno una medaglia oggi mercoledì 23 luglio. L’Italia che si presentava alla rassegna come una delle nazioni protagoniste è rimasta infatti a bocca asciutta sia nel fioretto maschile che nella spada femminile, con Filippo Macchi, Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio che raggiungendo i quarti hanno ottenuto i migliori risultati di giornata.

Marini elimino ai sedicesimi di finale

La giornata nera azzurra si è aperta con l’eliminazione a sorpresa di Tommaso Marini già ai sedicesimi di finale nel fioretto maschile per mano di Yudai Nagano, che dopo aver subito un tentativo di rimonta dell’azzurro, ha trionfato alla stoccata decisiva. Una delusione cocente per il campione in carica, che contro il n°27 al mondo partiva con tutti i favori del pronostico.

Eliminati anche gli altri fiorettisti azzurri

Successivamente sono arrivate poi le eliminazioni agli ottavi di finale di Guillaume Bianchi, sconfitto da Chou Chen Yin Ryan al termine di un assalto che ha visto l’asiatico in totale controllo e poi vincitore per 15-10, e di Alessio Foconi, anch’egli come Marini eliminato dopo aver sfiorato un’epica rimonta da Kiril Borodachev per 15-14.

L’ultimo dispiacere di giornata per il fioretto maschile l’ha regalato Filippo Macchi, che ha perso alla stoccata decisiva sempre da Chou Chen Yin Ryan, lasciando l’Italia a bocca asciutta. Per il fioretto sarà ora fondamentale ricaricare le pile in vista della gara a squadre, ultima chance per rendere meno amaro questo Mondiale.

Niente medaglie nemmeno dalla spada femminile

Purtroppo per l’Italia nemmeno la spada femminile è riuscita a regalare qualche gioia al movimento azzurro. Fatale ai quarti di finale l’Estonia sia per Alberta Santuccio, eliminata per 15-13 da Irina Embrich dopo che aveva recuperato uno svantaggio di sette stoccate, che per Rossella Fiammingo, battuta più nettamente da Katrina Lehis per 15-10. Si erano invece fermate ai sedicesimi le altre due azzurre in gara, ovvero Giulia Rizzi e Sara Maria Kowalczyk, arresesi rispettivamente a Luara Katalin per 14-13 al minuto supplementare e a Kristina Yasinskaya per 15-12.