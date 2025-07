Chi è Andrea Preti, il fidanzato italiano dell'eterna Venus Williams protagonista dell'Isola e La Talpa ex di Claudia Gerini

Modelo e attore, è anche un volto televisivo associato a fictione reality da ultimo il format riproposto da Mediaset e condotto da Diletta Leootta

Nel presente Andrea Preti, attore e modello, è la figura che Venus Williams ha accanto da diversi mesi capace di infonderle serenità, motivazione e supporto necessari a completare il suo rientro ad alti livelli a 45 anni quando altri non avrebbero sperato in simili risultati. Eppure Venus è una di quelle personalità, di quelle sportive che ci ha dimostrato che l’inevitabile è una sovrastruttura e che la sua potenza mentale, pur nelle sofferenze e nelle difficoltà, può consentire di ritrovarsi.

L’annuncio della storia di Andrea Preti con Venus Williams

Così Venus, sorella della magnifica Serena Williams, ha ufficializzato il rapporto con l’artista italiano Andrea Preti, una figura non del tutto distante dal contesto sportivo avendo frequentato e curato una relazione con Susanna Giovanardi, tennista a sua volta, prima di intraprendere una frequentazione con la campionessa statunitense. Prima di lei, altre compagne altrettanto e forse più celebri erano state al suo fianco nelle diverse fasi della sua vita, come Flavia Pennetta con la quale ebbe un flirt. Claudia Gerini, attrice e cantante, su tutte.

Chiè Andrea Preti, modello e attore

Andrea Preti, ex concorrente dell’Isola e de La Talpa più di recente nella versione Mediaset condotta da Diletta Leotta, è un attore e regista che agli albori della sua carriera aveva anche avuto esperienze in qualità di modello pur aspirando ad un salto di qualità in ambito cinematografico e televisivo. Un salto che si è realizzato grazie a un celebre spot e anche alla determinazione, alla caparbietà dell’attore.

Nato a Copenhagen il 6 giugno 1988, figlio di ristoratori (lo stesso Preti ha ancora degli interessi nel settore), in un’intervista molto profonda rilasciata a Vanity fair ha ripercorso alcuni frammenti e momenti di questi anni giovanili con la sua famiglia in Danimarca e come ciò gli abbia imposto una crescita e una maturità spiccata. Ancora adolescente, neanche diciottenne, decise di rientrare in Italia e di cercare qui la sua strada professionale.

Archiviata la sua esperienza da modello, si è dilettato con la fiction e poi il cinema sua vera aspirazione: Furore e poi anche One More Day, pellicola che lo lancia, gli consentono di approdare a palcoscenici più polari forse ma anche più remunerativi. da qui la partecipazione all’Isola e gli altri titoli da inserire in curriculum. i tutti i colori, Detective per caso e Un nemico che ti vuole bene e altri prodotti televisivi. A mano a mano diventa un volto riconoscibile, quasi familiare.

La storia con l’attrice Claudia Gerini

Nella sua vita sentimentale, sempre molto seguita anche per la stessa celebrità di alcune delle sue fidanzate, sono sempre state presenti donne carismatiche, indubbiamente. La relazione più celebre, oltre al legame con Giovanardi, è la lunga storia – molto sofferta da parte sua – con l’attrice Claudia Gerini con la quale condivise quasi due anni di vita in comune.

Una storia d’amore molto intensa, su cui lo stesso Preti ha palesato la partecipazione, la sofferenza poi quando la sua compagna lo raggiunse poi in Puglia, dove era impegnato sul set, per comunicare la sua intenzione di interrompere la relazione. Addio straziante e doloroso, che narrò nei dettagli al magazine Chi, all’indomani della fine di quel rapporto, nel 2018.

“Neanche il peggiore degli esseri umani si lascia così. Mi ha raggiunto sul set del film che stavo girando in Puglia. Mi ha detto che non si sentiva più innamorata, che era in crisi esistenziale. Cazzate. Avevamo costruito un rapporto che andava oltre. Ho conosciuto le sue figlie che umanamente mi mancano. Non lo so. Non so più nulla. Ma qualcosa non torna. Sono giorni che piango e non so da dove partire”, raccontò l’attore subito dopo la decisione dell’attrice, la quale poi spiegò a Grazia che non era esattamente un fulmine a ciel sereno quanto accaduto.

I rumors su Venus Williams

Con Venus l’amore arriva da lontano, a quel che sembra. Furono fotografati assieme un’estate fa, quando entrambi erano in vacanza tra la Penisola Sorrentina, Capri e la Costiera Amalfitana e con la mente libera da impegni reciproci.

Nei mesi sono apparsi solo saltuariamente assieme, in particolare ad eventi di moda senza ufficializzare nulla fino a quando la stessa Venus Williams ha deciso di rompere il silenzio e di rendere nota la loro storia in questa ultima intervista. Un inizio che pare abbia giovato ad entrambi.