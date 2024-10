La Talpa, Melandri e Di Francisca concorrenti: da Diletta Leotta l'ex pilota e la fiorettista del caso Pilato

Il campione di moto e l'ex schermitrice nel cast del programma Mediaset: uno aveva fatto discutere per le prese di posizione contro il green pass, l'altra per la polemica olimpica.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Nel corso del suo intervento a Verissimo, il salotto domenicale di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, Diletta Leotta ha svelato il cast del suo prossimo programma tv, La Talpa, in onda proprio su Canale 5 e su Infinity. La pimpante conduttrice si dividerà tra Mediaset e DAZN, dove non mancherà di essere una presenza costante a bordo campo negli infuocati match di Serie A. E un paio di sportivi le faranno compagnia anche nel reality, nelle vesti di concorrenti: Marco Melandri ed Elisa Di Francisca.

La Talpa, il cast completo annunciato da Diletta Leotta

Nel cast della trasmissione, oltre a Di Francisca, in gara tra le donne Ludovica Frasca, ex velina oggi opinionista, la modella isralieana Orian Ichaki, “Madre Natura” nell’ultima stagione di Ciao Darwin, la conduttrice Lucilla Agosti e la “gatta morta” della prima edizione del Grande Fratello, Marina La Rosa. Ci sarà inoltre la ballerina e coreografa Veronica Peparini in tandem col compagno Andreas Muller. Tra gli uomini, oltre a Melandri, spazio all’attore Andrea Preti e a due ex concorrenti di Ballando con le stelle, Alessandro Egger e Gilles Rocca.

Melandri, il campione di moto contro il green pass

Qualche polemica l’ha scatenata proprio la scelta dei due “sportivi” della trasmissione. Melandri, 42 anni, ex pilota MotoGP e Superbike dal 1997 al 2020, in carriera vanta un titolo Mondiale 250, 22 vittorie e 62 podi in 215 Gran Premi nel motomondiale, con un secondo posto finale quale miglior risultato in Superbike, dove ha vinto 22 gare e centrato 75 podi in 201 Gran Premi. Si è ritirato definitivamente nel 2020 e due anni dopo è finito al centro di diverse controversie per le sue posizioni no vax e contro il Green Pass, all’epoca della pandemia Covid.

Di Francisca, l’ex schermitrice nella bufera per il caso Pilato

Al centro delle polemiche s’è ritrovata pure Elisa Di Francisca per i suoi giudizi su Benedetta Pilato e i quarti posti nel corso delle ultime Olimpiadi, vissute da opinionista per la Rai. L’ex fiorettista jesina, classe 1982, in carriera vanta due ori e un argento alle Olimpiadi, sette ori, cinque argenti e tre bronzi ai Mondiali, 13 ori, due argenti e tre bronzi agli Europei, oltre a due Coppe del Mondo vinte. Ma chissà per quanto tempo rimarrà per tanti italiani “quella che ha mortificato Benny Pilato” dopo il podio fallito per un centesimo a Parigi.