Diletta Leotta, Karius e il commovente videomessaggio in diretta Tv: “Io e Aria siamo fortunati ad averti”

In occasione della puntata di Verissimo di domenica 20 ottobre, Loris Karius ha mandato un videomessaggio alla moglie Diletta Leotta, che è rimasta visibilmente commossa dalle belle parole del marito

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo domenica 20 ottobre, Diletta Leotta è stata sorpresa da un romantico videomessaggio di suo marito Loris Karius, che si è soffermato sulla sua capacità di gestire la figura di madre di Aria e quella di volto apprezzato della televisione italiana. Un messaggio in diretta tv inaspettato considerando che l’ex portiere del Liverpool è sempre apparso come uno di poche parole, come confermato dalla stessa presentatrice, che ha svelato anche un aneddoto risalente al matrimonio.

Il commovente videomessaggio di Karius

Una sorpresa bellissima quella riservata da Loris Karius a sua moglie Diletta Leotta in occasione della puntata di Verissimo andata in onda domenica 20 ottobre. Il portiere tedesco ha infatti inviato un videomessaggio dolcissimo alla conduttrice, che è apparsa visibilmente commossa:

“Ciao Dili, spero tu ti stia divertendo alla trasmissione. Voglio solo dirti qualche parola. Purtroppo non parlo italiano, ma almeno tu mi capisci e questa è la cosa più importante. Voglio solo dirti quanto sono orgoglioso di te, di come riesci a gestire tutto, l’equilibrio tra lavoro e la vita a casa, sei un’ottima madre per nostra figlia Aria, lei è molto fortunata ad averti. E allo stesso tempo lavori duramente e lo stesso riesci a dedicarle tanto tempo e amore. Siamo tutti molto felici di averti e orgogliosi di te. Non è sempre facile, perché anche io viaggio molto inseguendo nuovi obiettivi anche se non sto giocando al momento sono spesso via. Non è facile, ma ce la stiamo cavando bene. Ti mando un bacio e ti aspetto qui a casa più tardi”.

Loris ancora alla ricerca di una squadra

Come confermato dallo stesso portiere, Karius al momento è ancora svincolato e per questo è alla ricerca di una squadra. Dopo la conclusione dell’esperienza al Newcastle, dove in due anni ha raccolto la miseria di due presenze, l’estremo difensore tedesco aveva cercato in tutti i modi di trasferirsi in Serie A appunto per stare più vicino a Diletta Leotta e alla figlia Aria, con il Como che si era interessato a lui, virando però successivamente su Pepe Reina e Emil Audero.

L’Italia rimane in cima alla lista dei desideri di Loris, per il quale però al momento non ci sarebbe stato alcun sondaggio. Più facile che possa trasferirsi in Germania, Inghilterra o Turchia – dove ha già vestito la maglia del Besiktas -, campionati dal quale aveva già ricevuto interessamenti in estate.

La rivelazione di Diletta su Karius e il matrimonio

Dopo il bel videomessaggio ricevuto, Diletta ha parlato un po’ del carattere silenzioso di Karius, svelando anche un sorprendente aneddoto riguardante al matrimonio tenutosi lo scorso 22 giugno sull’Isola di Vulcano:

“Lui è molto silenzioso, è uno che ascolta tanto. Anche al matrimonio per esempio, davanti a tutti, lui ha dette delle cose meravigliose. Io, che comunque faccio questo lavoro e sono abituata a parlare in pubblico, non riuscivo ad aprire bocca. Ero paralizzata davanti a tutto quello che mi stava succedendo e lui invece ha fatto un discorso meraviglioso, bellissimo. Lì è stato quando ho iniziato a piangere e mi sono totalmente lasciata trasportare poi dalle emozioni, perché fino a quel momento ero proprio dettata sul fatto che tutto dovesse essere perfetto, tutto deve andare bene. E lì in quel momento ho invece capito che dovevo solo godermi quello che stava succedendo”.