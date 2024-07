Rossella Fiamingo, Diletta Leotta spegne le polemiche sul titolo: "Orgogliosa di essere tua amica"

Il messaggio social della conduttrice alla spadista dopo la bufera originata da un titolo che aveva ridotto l'olimpionica Rossella ad "amica di Diletta Leotta".

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Ha scatenato roventi discussioni il titolo con cui la versione online di un autorevole quotidiano ha “etichettato” l’esaltante vittoria della Nazionale azzurra femminile di spada alle Olimpiadi di Parigi. In particolare, la strana definizione di Rossella Fiamingo, presentata come “l’amica di Diletta Leotta”, ha generato diffuso sconcerto, stupore e soprattutto polemiche. Il tutto nonostante i responsabili della versione web del quotidiano abbiano provveduto a sostituire il titolo controverso con un altro. Ormai la frittata era fatta.

Oro di spade, il titolo contestato e le polemiche social

La vicenda è ormai nota. La sintetizziamo così. L’Italia vince l’oro nella spada e sulla versione web de La Repubblica si legge: “Le 4 regine: l’amica di Diletta Leotta, la francese, la psicologa e la mamma”. Poi la correzione: “La musicista, la francese, la psicologa e la veterana”. Ma gli screenshot non mentono e sui social scoppia lo stesso la bufera. Tra accuse di sessismo e critiche, più o meno feroci, il maggior numero di commenti è dedicato proprio a Rossella Fiamingo, vittima di una ulteriore “diminutio” rispetto a un’altra etichetta più che riduttiva degli ultimi anni: da fidanzata di Greg Paltrinieri ad amica di Diletta Leotta.

Chi è Rossella Fiamingo: la scherma, la laurea, il master

Sul web sono stati in tantissimi – tra i primi, una infuriatissima Margherita Granbassi – a schierarsi con la spadista etnea, un curriculum da campionessa, un palmares quasi da leggenda della scherma, con un argento e un bronzo olimpici vinti prima di Parigi, due titoli mondiali, un titolo europeo e soprattutto un’infinità di medaglie, premi e riconoscimenti in campo nazionale e internazionale nella sua bacheca. Altro che “fidanzata” o “amica di”, insomma. Un’atleta di primo livello, ma anche un diploma al conservatorio, una laurea in dietistica e un master universitario in “Nutrizione e Dietetica Applicata allo Sport”. Tutto questo è Rossella Fiamingo, campionessa anche sui social con 300mila e passa follower su Instagram.

Le storie di Diletta Leotta per l’amica campionessa

Tra gli attestati di stima a “Rossellina”, spicca proprio quello dell’amica Diletta Leotta. Che su Instagram ha pubblicato due storie, una durante l’avvincente finale con la Francia – “Meravigliose”, il suo commento a tutta la squadra – e una dopo.

Fonte: Instagram Diletta Leotta

Quindi l’abbraccio a Rossella Fiamingo, con una precisazione importante: “Orgogliosa e onorata di essere amica tua campionessa“. A corredare il tutto, la foto scattata in occasione del recente matrimonio di Diletta con Loris Karius sull’isola di Vulcano, a cui Rossella ha partecipato il giorno dopo aver conquistato il titolo europeo a squadre a Basilea.