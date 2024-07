Parigi 2024, oro spada: "l'amica di Diletta Leotta" nel titolo in home fa scoppiare un nuovo scandalo

Gaffe su un giornale, le 4 regine diventano la francese, la psicologa, la mamma e l'amica della giornalista: il web si indigna e il titolo cambia

Quando non ci pensano gli arbitri a creare scandalo in queste Olimpiadi parigine, ci arrangiamo da soli. La serata d’oro degli azzurri alle Olimpiadi, con lo strepitoso oro conquistato dalla spada femminile, ha scatenato una polemica per il titolo inizialmente dedicato alle schermitrici da un quotidiano.

L’impresa delle azzurre

Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Mara Navarria hanno rotto la maledizione del “minuto supplementare”. La spada femminile dopo 28 anni era tornata in una finale olimpica e si è preso quell’oro che ad Atlanta aveva ceduto proprio alla Francia. Un’impresa celebrata da tutti ma anche con qualche gaffe.

La gaffe di Repubblica sull’oro nella spada

Nel festeggiare l’oro della spada l’edizione on line de La Repubblica scrive: “Le 4 regine: L’amica di Diletta Leotta, la francese, la psicologa e la mamma“. Per il web c’è un vago sapore sessista nel banalizzare le quattro campionesse che hanno una storia di successi alle spalle. Scoppia ovviamente il caso, in particolare sulla definizione Leotta e il titolo cancellato, diventa: La musicista, la francese, la psicologa e la veterana. Ma non basta a placare la polemica.

Le reazioni furiose sul web

Fioccano le reazioni: “Allora c’era un Americano un francese un inglese un amico di Diletta Leotta…” e poi: “Letteralmente tutto sbagliato in questo titolo, ma poi che significa L’AMICA DI DILETTA LEOTTA? HO RISO MA C’È DA PIANGERE” e anche: “Immagina vincere l’oro alle olimpiadi e i giornali ti riducono a “amica di Diletta Leotta” e ancora: “Eppure non ho mai visto dei campioni olimpici uomini ridotti a “l’amico di” “il tedesco” “il sociologo” o “il padre”, gli uomini li elogiate con nome e cognome anche se hanno vinto solo la partita di calcetto improvvisata dietro l’eurospin”

C’è chi osserva: “3 medaglie in 3 diverse olimpiadi…2016 : argento individuale, 2020: bronzo a squadre, 2024: oro a squadre. In un altro paese sarebbe una possibile portabandiera per la propria nazione… Qui, quando non è l’amica di Diletta Leotta …è la fidanzata di Paltrinieri…” e poi: “un’atleta plurimedagliata ridotta ad amica. Sulla mamma non c’è neanche bisogno di commentare” e ancora: “L’amicizia con Diletta Leotta è un incitamento ad allenarsi con la spada, in effetti”, oppure: “- che vuol fare da grande? – l’amica di Diletta Leotta”.

Il web è scatenato: “Ma Rossella Fiammimgo è l’amica di Diletta leotta, la fidanzata di Greg, o semplicemente una delle 4 ragazze della scherma che ci hanno regalato un oro ?” e poi: “Erano indecisi fra “la fidanzata di Paltrinieri” e “l’amica di Diletta Leotta”. Facile che abbiano pensato che il primo non andasse tanto bene perché troppo sessista” e anche: “Se fosse stato un film di Aldo Giovanni e Giacomo si sarebbe chiamato: Tu la conosci Diletta Leotta?” e infine: “-Nonna cosa facevi da giovane? Racconta -eh bello de nonna, ero amica di Diletta Leotta”.