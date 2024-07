Parigi 2024, nuoto: Pilato quarta e felice, polemica per il commento velenoso della Di Francisca

La 19enne manca il podio nei 100 rana per un solo centesimo ma piange di gioia a fine gara sorprendendo l’ex fiorettista oggi opinionista per la Rai, che la bacchetta in diretta tv

Nei 100 rana femminili alle Olimpiadi di Parigi 2024 Benedetta Pilato sfiora la medaglia, mancandola per un solo centesimo, ma a fine gara piange comunque di gioia. Una reazione che sorprende l’ex fiorettista Elisa Di Francisca, oggi opinionista per RaiSport, che da studio bacchetta la giovane stella del nuoto, scatenando la reazione del web.

Parigi 2024, nuoto: beffa per Pilato nei 100 rana

Tra le performance più attese nel nuoto azzurro alle Olimpiadi di Parigi 2024 c’era quella di Benedetta Pilato nei 100 rana, ma ieri sera la 19enne ha visto le sue ambizioni fermarsi ai piedi del podio: la Pilato ha chiuso la gara al 4° posto, ad un solo centesimo di secondo dall’irlandese Mona McSharry, che ha così conquistato il bronzo (1’05’’59 il suo tempo contro il 1’05’’60 dell’azzurra).

Parigi 2024: le lacrime di gioia e l’intervista della Pilato

Una vera e propria beffa, ma non secondo la Pilato, che a fine gara ai microfoni di RaiSport è scoppiata in lacrime. “Ci ho provato fino alla fine – ha dichiarato la ranista – Peccato, ma nonostante tutto è il giorno più felice della mia vita”. Parole che hanno sorpreso in primis la giornalista di RaiSport Elisabetta Caporale: “Ma veramente sei felice? Tutti si aspettavano di vederti sul podio”, ha insistito l’intervistatrice. “Tutti, tranne me – la risposta dell’azzurra, quasi in lacrime -. Poi nella corsia laterale non mi sono mai trovata bene… (partiva in corsia 7, ndr)”.

Parigi 2024: il commento al veleno di Di Francisca sulla Pilato

Parole, quelle della Pilato, che non sono piaciute ad Elisa Di Francisca, ex fiorettista e campionessa olimpica individuale e a squadre a Londra 2012, oggi opinionista per RaiSport. In studio, la Di Francisca s’è detta stupefatta per le parole della Pilato. “Non mi far parlare, io non ci ho capito niente – le parole dell’ex schermitrice – , non so se ci fa o ci è. Non c’ho capito niente. Ma lei c’è rimasta male, obiettivamente è rimasta male, è impossibile! Non può essere contenta”.

“Cioè ‘non ci credevo’, è assurdo, surreale questa intervista, devo essere sincera – ha continuato la Di Francisca – . Non voleva andare sul podio e allora che c’è andata a fare? Rabbrividisco. Fatene un’altra di intervista per capire cosa voleva dire, servono i sottotitoli. Io non l’ho capita”.

I social attaccano la Di Francisca e RaiSport

Il commento della Di Francisca ha scatenato le reazioni degli utenti dei social: in molti hanno accusato l’opinionista di RaiSport di scarsa empatia nei confronti della Pilato. “Ma quanto devi essere frustrata per parlare così di una ragazza di 19 anni che sta semplicemente vivendo il suo sogno? boh”, attacca Fab su X. “Stavo guardando la Di Francisca con mia mamma, ci siamo guardate allibite e senza alcuna parola”, scrive Sara. “Imbarazzante”, aggiunge Fabio. “Rabbrividisco?? Ma come si permette???”, si indigna Laura.

“La Rai non azzecca nulla – scrive Claudia allargando il discorso agli altri talent -. Le telecronache di questi giorni sono imbarazzanti e spesso discriminatorie. Non c’è tatto né sensibilità. Ci vorrebbe un po’ di aria fresca perché queste persone sono poco professionali anzi”. “La Pilato per anni si è allenata ogni giorno viaggiando, perché a Taranto mancava una struttura al suo livello, nell’ultimo anno ha cambiato allenatore e città per essere ancora più competitiva. Tra mille difficoltà ha ottenuto un bel risultato, ma questi della Rai che ne sanno…”, racconta Joe. “La Pilato ha dato la più bella intervista delle Olimpiadi. Questa non ha capito nulla”, la chiosa di Emanu.