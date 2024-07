Parigi 2024, italiani in gara oggi 30 luglio: a che ora la finale di Paltrinieri e l'esordio di Irma Testa

Il programma di oggi, martedì 30 luglio, alle Olimpiadi di Parigi 2024. Attesa per il match di esordio di Irma Testa e per la finale di Paltrinieri negli 800, ma anche per la storica finale della squadra femminile di ginnastica artistica

Martedì 30 luglio il programma delle Olimpiadi di Parigi 2024 prevede 12 finali, di cui 8 in cui potremmo vedere gli atleti italiani. Oggi dovrebbe essere il gran giorno della gara del triathlon maschile, ma il condizionale è d’obbligo per le condizioni della Senna. A proposito di acque, ma quelle più salubri della vasca, Gregorio Paltrinieri si giocherà la medaglia nella finale degli 800 m (con lui Luca De Tullio): e ancora, per gli Azzurri sono in vista delle chance nella scherma, nello judo, nella ginnastica artistica e nel tiro al volo. Senza dimenticare poi l’atteso esordio in questa rassegna olimpica di Irma Testa nella boxe.

Parigi 2024, il caso del triathlon

Come abbiamo detto, oggi dovrebbe iniziare il programma del triathlon, ma a causa degli acquazzoni dei giorni scorsi (indimenticabile, nel senso deteriore del termine, quello della cerimonia di apertura) nella Senna sono finiti liquami poco salutari. Per due giorni di fila sono stati annullati gli allenamenti per i triatleti, alla faccia delle rassicurazioni sulle chiare, dolci, fresche acque del fiume che attraversa Parigi date dalla fantozziana processione a mare nelle scorse settimane della sindaca Hidalgo, della ministra dello sport Oudéa-Castéra e del presidente del comitato organizzatore Estanguet. Sia come sia, se la gara si terrà (a costo di renderla un duathlon, senza nuotata), i nostri italiani in competizione saranno Alessio Crociani e Gianluca Pozzatti.

La finale di Paltrinieri e De Tullio negli 800 m

In serata, all’incirca alle 21:00, scenderà invece in vasca Gregorio Paltrinieri, che ieri assieme a Luca De Tullio ha conquistato la finale negli 800 metri. Il primo nelle batterie ha ottenuto il terzo tempo (7:42.48), mentre il compagno di nazionale si è classificato in batteria settimo, con il riscontro di 7:44.07. Segnaliamo poi in mattinata la presenza di Simona Quadarella nelle batterie dei 1.500 stile libero, e gli staffettisti della 4×200 stile libero maschile, già quinti al Mondiale di Doha.

Le spadiste in cerca di riscatto nella competizione a squadre

Nello scherma scatta oggi il programma del team event: si comincia con la spada femminile dopo le delusioni a livello individuale. Le azzurre cercheranno di rifarsi nella competizione a squadre, in particolare con il vicecampionesse del mondo regnanti Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio e Mara Navarria, più Giulia Rizzi.

L’esordio a Parigi di Irma Testa e le ginnaste in finale

Oggi sarà poi la giornata dell’atteso debutto a Parigi di Irma Testa, storico bronzo a Tokyo 2020 e in azione (dalle 22:10) nella categoria dei 57 kg contro la cinese Xu Zichun. E ancora, nel tiro a volo ritroveremo due colonne della disciplina come la portabandiera di Tokyo e medaglia d’oro di Londra Jessica Rossi, risoluta a riscattarsi dopo due Olimpiadi non soddisfacenti, e Giovanni Pellielo.

Non dimentichiamo inoltre la squadra femminile di ginnastica artistica, attuali campionesse d’Europa e pronte a giocarsi le loro chance in una finale dove saranno chiamate a realizzare un risultato migliore del quarto posto di Tokyo. Infine nel tennis ritroveremo Lorenzo Musetti nel torneo singolare e Jasmine Paolini, anche in doppio con Sara Errani.

Parigi 2024, tutti gli italiani in gara oggi martedì 30 luglio

08:00 TRIATHLON – maschile individuale: Alessio Crociani, Gianluca Pozzati

09:00 VOLLEY – eliminatorie maschili e femminili (4 partite): Girone B maschile Italia-Egitto

09:00 TIRO A VOLO – femminile trap qualificazioni: Silvana Stanco, Jessica Rossi

09:00 TIRO A VOLO – maschile trap qualificazioni: Mauro De Filippis, Giovanni Pellielo

10:00 JUDO – femminile -63 kg trentaduesimi: Savita Russo

10:00 JUDO – maschile -81 kg trentaduesimi: Antonio Esposito

10:28 JUDO – femminile -63 kg sedicesimi: eventuale Savita Russo

10:28 JUDO – maschile -81 kg sedicesimi: eventuale Antonio Esposito

10:50 CANOTTAGGIO – femminile 2 di coppia semifinali: Stefania Gobbi, Clara Guerra

11:00 BEACH VOLLEY – Girone A femminile: Valentina Gottardi/Marta Menegatti- Marwa Abdelhady/Doaa Elghobashy (Egitto)

11:00 NUOTO – maschile 200 m farfalla batterie: Giacomo Carini, Alberto Razzetti

11:00 NUOTO – maschile 100m stile libero, batterie: Alessandro Miressi, Leonardo Deplano

11:00 NUOTO – femminile 1500 m stile libero batterie: Simona Quadarella, Ginevra Taddeucci

11:00 NUOTO – maschile staffetta 4x200m stile libero, batterie: ITALIA

11:10 CANOTTAGGIO – maschile 2 di coppia semifinali: Matteo Sartori, Nicolò Carucci

11:40 CANOTTAGGIO – maschile 4 senza ripescaggi: Nicholas Kohl, Giuseppe Vicino, Giovanni Abagnale, Matteo Lodo

12:00 VELA – femminile iQFOil: Marta Maggetti

12:00 VELA – maschile iQFOil: Nicolò Renna

12:00 VELA – femminile 49er FX: Jana Germani, Giorgia Bertuzzi

12:05 PALLANUOTO – maschile fasce a gironi – gruppo A Croazia-Italia

12:20 JUDO – femminile -63 kg ottavi: eventuale Savita Russo

12:20 JUDO – maschile -81 kg ottavi: eventuale Antonio Esposito

13:08 PUGILATO – femminile 57 kg eliminatorie: eventuale Irma Testa

13:16 JUDO – femminile -63 kg quarti: eventuale Savita Russo

13:16 JUDO – maschile -81 kg quarti: eventuale Antonio Esposito

13:30 SCHERMA – femminile spada a squadre quarti: Italia

13:30 TENNIS – maschile 2° turno Singolare: Lorenzo Musetti-Mariano Navone (Argentina)

13:30 TENNIS – femminile 3° turno Singolare: Anna Karolina Schmiedlova (Slovacchia)-Jasmine Paolini

15:00 SCHERMA – femminile spada a squadre semifinali 5°/8° posto: eventuale Italia

15:00 CANOA SLALOM – femminile C1 batterie 1ª run: Marta Bertoncelli

15:30 TIRO A VOLO – maschile trap finale: eventuale Mauro De Filippis, Giovanni Pellielo

15:50 SCHERMA – femminile spada a squadre semifinali 1°/4° posto: eventuale Italia

16:00 CANOA SLALOM – maschile slalom K1 batterie 1ª run: Giovanni De Gennaro

16:00 JUDO – maschile ripescaggi -81 kg: eventuale Antonio Esposito

16:17 JUDO – maschile semifinali -81 kg: eventuale Antonio Esposito

16:30 (non prima delle) TENNIS- femminile ottavi di finale Doppio: Sara Errani/Jasmine Paolini-Caroline Garcia/Diane Parry (Francia)

16:34 JUDO – femminile ripescaggi -63 kg: eventuale Savita Russo

16:40 SCHERMA – femminile spada a squadre semifinali finale 7°/8° posto: eventuale Italia

16:40 SCHERMA – femminile spada a squadre finale 5°/6° posto: eventuale Italia

16:51 JUDO – femminile semifinali -63 kg: eventuale Savita Russo

17:10 CANOA – femminile slalom C1 batterie 2ª run: Marta Bertoncelli

17:18 JUDO – maschile -81 kg finale bronzo: eventuale Antonio Esposito

17:28 JUDO – maschile -81 kg finale bronzo: eventuale Antonio Esposito

17:38 JUDO – maschile -81 kg finale oro: eventuale Antonio Esposito

17:49 JUDO – femminile -63 kg finale bronzo: eventuale Savita Russo

17:59 JUDO – femminile -63 kg finale bronzo: eventuale Savita Russo

18:09 JUDO – femminile -63 kg finale oro: eventuale Savita Russo

18.15 GINNASTICA ARTISTICA – femminile concorso generale a squadre finale: Italia

19:30 SCHERMA – femminile spada a squadre finale bronzo: eventuale Italia

20:30 SCHERMA – femminile spada a squadre finale oro: eventuale Italia

20:30 NUOTO – maschile 100 m stile libero semifinali: eventuali Alessandro Miressi, Leonardo Deplano

20:41 NUOTO – maschile 200 m farfalla semifinali: eventuali Giacomo Carini, Alberto Razzetti

21:03 NUOTO – maschile 800 m stile libero finale: Gregorio Paltrinieri, Marco De Tullio

21:59 NUOTO – maschile 4×200 m stile libero finale: eventuale Italia

22:08 PUGILATO – femminile -57 chilogrammi, sedicesimi di finale: Xu Zichun (Cina)-Irma Testa