Le gare di oggi alle Olimpiadi. Prima giornata: si comincia con calcio e rugby. Orari e dove vedere le partite

Parigi, 24 Luglio. Gli orari e la scaletta di tutte le gare che si disputano oggi alle Olimpiadi: discipline, specialità e fasi dei tornei

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi è in programma venerdì 26 luglio e per la prima volta si svolgerà al di fuori di uno stadio per coinvolgere i principali luoghi di attrazione e di riconoscibilità della capitale francese.

Da quel momento prenderà ufficialmente il via la XXXIII edizione dei Giochi olimpici. Nonostante ciò, già da mercoledì 24 luglio in Francia si comincia a fare sul serio perché sono in programma i match di due competizioni a squadre – calcio e rugby – a partire dalle 15. In campo i gruppi A, B, C e D del calcio olimpico e quelli A, B e C del rugby a 7. In entrambi i casi non ci sono squadre italiane in gara. Ecco il programma completo di giornata con gli orari di inizio.

15:00 Calcio Giochi olimpici Gruppo B M 15:00 Calcio Giochi olimpici Gruppo C M 15:30 Rugby Uomini Gruppo B M 16:00 Rugby Uomini Gruppo B M 16:30 Rugby Uomini Gruppo C M 17:00 Calcio Giochi olimpici Gruppo A M 17:00 Calcio Giochi olimpici Gruppo C M 17:00 Rugby Uomini Gruppo C M 17:30 Rugby Uomini Gruppo A M 18:00 Rugby Uomini Gruppo A M 19:00 Calcio Giochi olimpici Gruppo B M 19:00 Calcio Giochi olimpici Gruppo D M 19:00 Rugby Uomini Gruppo B M 19:30 Rugby Uomini Gruppo B M 20:00 Rugby Uomini Gruppo C M 20:30 Rugby Uomini Gruppo C M 21:00 Calcio Giochi olimpici Gruppo A M 21:00 Calcio Giochi olimpici Gruppo D M 21:00 Rugby Uomini Gruppo A M 21:30 Rugby Uomini Gruppo A M

