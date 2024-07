Ciclismo su strada: i percorsi delle prove in linea e a cronometro e i protagonisti

Grande voglia di ciclismo a Parigi che solo qualche giorno dopo la fine del Tour de France, torna a essere la grande capitale del mondo delle due ruote. Ecco i percorsi e i protagonisti

Il ciclismo su strada è una delle discipline più attese ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Del resto la Francia rappresenta in qualche modo la nazione del ciclismo visto che ospita la più importante e storica corsa a tappe con il Tour de France. Ma i Giochi Olimpici sono un’altra storia, tutta da scoprire.

Prova in linea maschile

La prova in linea maschile si correrà domenica 3 agosto con i corridori che penderanno il via dal Trocadero per una corsa di 273 chilometri. Dopo circa 15 kn dal via la prima delle 13 cotes di giornata (la Cote de Gardes di 1,9 km al 6%). Poi ci saranno da affrontare la Cote de Saint-Germain-en-Laye (1 km al 5,5) e la Cote des Mesnuls (1,1 al 6,1%) ma fin qui siamo solo all’antipasto. E’ nella seconda metà della gara che le cose si fanno sempre più complicate, dopo la Cote de Port-Royal si torna verso Parigi e ci saranno sei strappi nel giro di circa 40 km. Poi si arriva al circuito cittadino di 18,4 chilometri da ripetere due volte con la Cote de la Butte Montmartre (1 km al 6,5%) sul pavese da affrontare prima ai -46 e poi ai -28 dall’arrivo e poi ancora una terza volta quando mancheranno solo 9,5 km al traguardo.

Prova in linea femminile

La prova in linea femminile che si svolgerà il 4 agosto avrà in comune con quella maschile il circuito finale mentre il tratto iniziale sarà più breve per una distanza complessiva di 158 chilometri. Anche le ragazze affronteranno per tre volte la salita di Montmartre, mentre nei 110 km che precedono il circuito cittadino dovranno scalare sei Cotes, tra cui la Cotes de Cernay-la-Ville che non è presente nella prova maschile.

Prove a cronometro maschile e femminile

Una settimana prima delle prove in linea ci saranno le corse contro il tempo in programma sabato 27 luglio in cui si correrà sia la gara maschile che quella femminile. La grande novità di Parigi è che per la prima volta uomini e donne si cimenteranno sulla stessa distanza di 32,4 chilometri con un tracciato totalmente pianeggiante e caratterizzato da lunghi rettilinei per i veri specialisti della disciplina.

Cicismo su strada: i protagonisti

Sono tanti i protagonisti attesi. L’Italia accende i riflettori soprattutto sulla data del 27 luglio da cerchiare in rosso sul calendario con la cronometro che sembra disegnata per esaltare le caratteristiche di Filippo Ganna, ovviamente la concorrenza è folta ma Top è sicuramente candidato a una medaglia a Parigi. Nella prova su strada è sempre lecito aspettarsi una sorpresa ma dopo aver dominato le classiche e in considerazione del percorso, il ruolo di favorito d’obbligo spetta a Mathieu van der Poel. In campo femminile invece l’Italia punta forte su Elisa Balsamo con la 25enne piemontese che è una delle stelle a livello mondiale.