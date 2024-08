ATP Montreal, Sinner si sbarazza anche di Tabilo ed eguaglia un record di Djokovic. Avanza anche Arnaldi, out Cobolli

Jannik Sinner conquista i quarti di finale del torneo di Montreal battendo in due set il cileno Tabilo e mettendo a segno un altro record della sua incredibile stagione. Ai quarti trova Rublev

Jannik Sinner non sbaglia. A Montreal, il numero 1 al mondo conquista il passaggio ai quarti di finale battendo il cileno Tabilo in un match che è sembrato sempre sotto controllo da parte dell’azzurro. Ora il suo percorso passa dalla sfida con il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 5 del torneo e avversario molto temibile per l’azzurro.

Sinner: abbattuto l’ostacolo Tabilo

Non era un incontro facile quello che doveva affrontare Jannik Sinner. Il cileno Tabilo, mancino, è un giocatore che è reduce da una stagione di altissimo livello in cui si è tolto anche lo sfizio di battere Djokovic. L’azzurro però ha sempre tenuto il controllo del match, nel primo set è bastato un break per conquistare il parziale per 6-4, nel secondo dopo aver subito strappato il servizio all’avversario ha avuto un paio di turni complicati in battuta prima di chiudere con il secondo break.

“Era davvero difficile giocare contro un mancino che serve bene e che colpisce forte. Ho cercato di fare io il gioco, devo giocare di nuovo quindi non ci sarà molto tempo e modo per festeggiare. Difficile cercare di conservare le energie ma per arrivare al secondo match oggi dovevo vincere la prima, con Rublev sarà una partita molto interessante”, ha detto l’azzurro alla fine del match.

Il match con Rublev e il record di Djokovic

Non ci sarà tempo di riposare per Jannik Sinner. La pioggia che ha colpito Montreal nella giornata di ieri ha compresso ancora di più il programma del torneo canadese e nella notte italiana l’azzurro torna in campo per i quarti di finale contro il russo Andrey Rublev per un match molto bello ed equilibrato. Nel frattempo con il successo contro Tabilo, Sinner mette a segno un altro primato eguagliando Djokovic: è il primo giocatore a raggiungere i quarti di finale nei primi 10 tornei Atp della stagione dalla stagione 2015 in cui ci era riuscito proprio il serbo.

Avanza anche Arnaldi

Passa Matteo Arnaldi che dopo aver perso il primo set, lotta e riesce a rimettere il match in parità con la vittoria al tiebreak al secondo set. Poi nel terzo lo spagnolo Davidovich Fokina accusa un problema fisico e sul 3-0 a favore dell’italiano è costretto a ritirarsi. Niente da fare per Flavio Cobolli che dopo la finale di Washington sperava di continuare il suo buon momento anche nel torneo canadese. Invece nel match prima interrotto e poi ripreso solo oggi con il francese Rinderknech arriva una sconfitta piuttosto netta con il transalpino che passa con 6-3, 6-2 che lascia poco spazio alle recriminazioni. Per lui ci sarà subito l’opportunità di rifarsi visto che sarà in campo anche a Cincinnati.